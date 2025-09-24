अंबाला में ठगी का मामला, विदेश भेजने के नाम पर लगाया 10 लाख का चूना
अंबाला में मंयक गौड़ नामक व्यक्ति से विदेश भेजने के नाम पर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। प्रकाश जोशी और उसके चाचा लक्ष्मण प्रसाद ने यूरोप में नौकरी का झांसा देकर पैसे लिए। आरोपियों ने फर्जी वीजा दिखाया और बाद में पैसे लौटाने से इनकार कर दिया साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।x
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। विदेश भेजने के नाम पर दुर्गा नगर निवासी मंयक गौड़ से 10 लाख रुपये हड़प लिए गए। शिकायतकर्ता मंयक गौड़ की शिकायत पर सेक्टर-9 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में मंयक ने प्रकाश जोशी और उसका चाचा लक्ष्मण प्रसाद निवासी प्रतीत नगर, रायवाला, ऋषिकेश, जिला देहरादून, उत्तराखंड ने उसे यूरोप भेजने का झांसा दिया। इन सभी पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने उसे भरोसा दिलाया कि वे यूरोप में नौकरी और वर्क वीजा दिला देंगे। इसके लिए उन्होंने वर्क वीजा, टिकट और एंबेसी फीस के नाम पर अलग-अलग किश्तों में कुल 10 लाख रुपये लिए। यह रकम कभी बैंक खाते में और कभी नकद दी गई।
युवक ने बताया कि 10 लाख रुपये जुटाने के लिए उसने परिवार की जमा-पूंजी और उधार तक लिया। रुपये लेने के बाद आरोपियों ने उसे एक वीजा भी दिखाया, लेकिन बाद में वह फर्जी निकला।
जब काफी समय तक विदेश जाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो उसने रकम लौटाने की मांग की। इस पर आरोपियों ने न केवल पैसे लौटाने से मना कर दिया, बल्कि उसे गाली-गलौज कर जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।
