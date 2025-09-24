अंबाला में ठगी का मामला, विदेश भेजने के नाम पर लगाया 10 लाख का चूना

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। विदेश भेजने के नाम पर दुर्गा नगर निवासी मंयक गौड़ से 10 लाख रुपये हड़प लिए गए। शिकायतकर्ता मंयक गौड़ की शिकायत पर सेक्टर-9 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में मंयक ने प्रकाश जोशी और उसका चाचा लक्ष्मण प्रसाद निवासी प्रतीत नगर, रायवाला, ऋषिकेश, जिला देहरादून, उत्तराखंड ने उसे यूरोप भेजने का झांसा दिया। इन सभी पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने उसे भरोसा दिलाया कि वे यूरोप में नौकरी और वर्क वीजा दिला देंगे। इसके लिए उन्होंने वर्क वीजा, टिकट और एंबेसी फीस के नाम पर अलग-अलग किश्तों में कुल 10 लाख रुपये लिए। यह रकम कभी बैंक खाते में और कभी नकद दी गई।