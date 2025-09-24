Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंबाला में ठगी का मामला, विदेश भेजने के नाम पर लगाया 10 लाख का चूना

    By Umesh Bhargava Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:02 PM (IST)

    अंबाला में मंयक गौड़ नामक व्यक्ति से विदेश भेजने के नाम पर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। प्रकाश जोशी और उसके चाचा लक्ष्मण प्रसाद ने यूरोप में नौकरी का झांसा देकर पैसे लिए। आरोपियों ने फर्जी वीजा दिखाया और बाद में पैसे लौटाने से इनकार कर दिया साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।x

    prefferd source google
    Hero Image
    विदेश भेजने के नाम पर 10 लाख रुपये की ठगी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। विदेश भेजने के नाम पर दुर्गा नगर निवासी मंयक गौड़ से 10 लाख रुपये हड़प लिए गए। शिकायतकर्ता मंयक गौड़ की शिकायत पर सेक्टर-9 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस को दी शिकायत में मंयक ने प्रकाश जोशी और उसका चाचा लक्ष्मण प्रसाद निवासी प्रतीत नगर, रायवाला, ऋषिकेश, जिला देहरादून, उत्तराखंड ने उसे यूरोप भेजने का झांसा दिया। इन सभी पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

    शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने उसे भरोसा दिलाया कि वे यूरोप में नौकरी और वर्क वीजा दिला देंगे। इसके लिए उन्होंने वर्क वीजा, टिकट और एंबेसी फीस के नाम पर अलग-अलग किश्तों में कुल 10 लाख रुपये लिए। यह रकम कभी बैंक खाते में और कभी नकद दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवक ने बताया कि 10 लाख रुपये जुटाने के लिए उसने परिवार की जमा-पूंजी और उधार तक लिया। रुपये लेने के बाद आरोपियों ने उसे एक वीजा भी दिखाया, लेकिन बाद में वह फर्जी निकला।

    जब काफी समय तक विदेश जाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो उसने रकम लौटाने की मांग की। इस पर आरोपियों ने न केवल पैसे लौटाने से मना कर दिया, बल्कि उसे गाली-गलौज कर जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।