अंबाला में विदेश भेजने के नाम पर सात लाख की ठगी, केस दर्ज

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। विदेश भेजने के नाम पर 7 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। सेक्टर-9 थाना पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, धर्मपाल निवासी विष्णु विहार, अंबाला शहर ने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया कि वह मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसने अपने बेटे गुरविंद्र सिंह को विदेश भेजने के लिए सन स्काई ओवरसीज, जलबेड़ा रोड अंबाला शहर के माध्यम से फाइल लगवाई थी। धर्मपाल ने बताया कि उसके परिचित सतीश सैनी ने उसकी मुलाकात हरभजन सिंह और हरप्रीत सिंह से करवाई। तीनों ने उसे भरोसा दिलाया कि वे उसके बेटे को विदेश भेज देंगे, जिसके लिए 14 लाख रुपये की मांग की गई।

शिकायत के अनुसार, धर्मपाल ने आरोपितों को कुल 7 लाख रुपये विभिन्न तिथियों में ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इनमें हरप्रीत सिंह के खाते में 3,06,500 रुपये और हरभजन सिंह के खाते में 3,50,000 रुपये जमा करवाए गए। धर्मपाल का कहना है कि लगभग एक वर्ष बीत जाने के बावजूद न तो उसके बेटे को विदेश भेजा गया और न ही उसकी रकम लौटाई गई।

धर्मपाल ने बताया कि उसने पहले भी थाना सेक्टर-9 अंबाला शहर में शिकायत दी थी, जहां समझौता करवाया गया था। आरोपियों ने वादा किया था कि वे जल्द ही उसके बेटे को विदेश भेज देंगे, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गए।