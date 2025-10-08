Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंबाला में नाबालिग के साथ रेप मामले में दोषी को 20 साल की कैद, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

    By AVTAR SINGH Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:25 PM (IST)

    अंबाला में नाबालिग से बलात्कार के दोषी सचिन को अदालत ने 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे गिफ्ट का लालच देकर बुलाया और बलात्कार किया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार दुराचार किया। गर्भवती होने पर गर्भपात का दबाव बनाया और परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

    prefferd source google
    Hero Image
    नाबालिग से दुराचार के दोषी को 20 साल कैद, 20 हजार जुर्माना (File Photo)

    जागरण संवाददाता, अंबाला। नाबालिग से दुराचार के दोषी सचिन को अदालत ने सेक्शन 6 पोक्सो में 20 साल कैद की सजा सुना दी है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

    जुर्माना ना देने के दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने विगत दिनों पहले ही आरोपित को दोषी करार दे दिया था।

    शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ती है। 4 दिसंबर 2023 को उसकी बेटी को उलटियां लगनी शुरू हुई तो उससे पूछा की क्या खाया था। वह रोने लगी और जब प्यार से पूछा तो उसने बताया कि 2-3 महीने से महावारी नहीं आ रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसने बताया कि मम्मी उसके साथ कुछ गलत हुआ है। रोते हुए बताया कि आराेपित उसे तंग करते थे। जब राशन लेने के लिए डिपो पर जाते थे तो यह मौका पाकर छेडछाड करते थे। शुरू में सचिन ने 2-3 बार चाकलेट दी और फिर एक दिन दीवाली से 2-3 दिन पहले सचिन ने उसे कहा कि एक बहुत अच्छा गिफ्ट ले कर आया है, जो उसके घर पर है और वहीं आना पड़ेगा।

    वह मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने साथ ले गया। अपने घर से थोड़ी दूर पहले गली में उतर दिया और कहा कि पीछे आ जाओ। उसके घर गई तो उसके घर करण पहले से ही मौजूद था।

    एक कमरे में ले गए जहां दोनों ने मुंह दबाकर दुराचार किया। इसके बाद फिर मिले और कहने लगे कि आज फिर आना पड़ेगा। मना कर दिया तो करण ने कहा कि उसकी वीडियो मोबाइल में हैं, अगर नहीं आई तो उसे वायरल कर देंगे।

    उसके परिवार के पास सिवाय आत्महत्या के कोई चारा नहीं रहेगा। वह डर गई फिर चुपचाप उनके घर दोबारा गई। दोनों ने दुराचार किया। 2-3 महीने से महावारी नहीं आ रही और इस बारे आरोपितों को बता दिया था। उन्होंने

    कहा कि गर्भपात करवा देंगे। गर्भपात के बहाने से जनवरी में दोबारा अपने घर सचिन लेकर गया और फिर दुराचार किया। उसने पहले तो केमिस्ट के पास से गर्भ के टेस्ट की किट ली और चेक किया। जिसमें गर्भवती पाई गई।

    शिकायतकर्ता सचिन के घर गई जहां उसका भाई अंकित मिला, जहां से उन्हें वापस भेज दिया। फोन पर बात की पहले तो सचिन की शादी आशा से करवाने की बात कही, लेकिन बाद में फोन उठाने बंद कर दिए।

    इसके बाद कहने लगे कि गर्भपात करवाओ गर्भपात के पैसे दे देंगे। अगर कोई कार्रवाई की कोशिश की तो परिवार को खत्म करने की धमकी दी। 13 सितंबर को नाबालिग का अल्ट्रासाउंड करवाया गया। जो 16 सप्ताह की गर्भवती पाई। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी।