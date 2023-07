Pentagon नहीं, 'Surat Diamond Bourse' बना विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय; एक छत के नीचे काम करेंगे करीब 65000 लोग

जेएनएन, नई दिल्ली। Surat Diamond Bourse। बीते आठ दशक से पेंटागन विश्व में सबसे बड़ा कार्यालय रहा है, लेकिन अब यह उपलब्धि भारत के नाम हो चुकी है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, सूरत शहर में हीरा कारोबार के लिए निर्मित विशालकाय भवन अब पेंटागन को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन चुका है।

रिपोर्ट के अनुसार पीएम नरेन्द्र मोदी आगामी नवंबर में इसका उद्घाटन करेंगे। पेंटागन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है और वर्जीनिया प्रांत में स्थित है। करीब 65 लाख स्क्वायर फीट में बना यह भवन पांच मंजिला है और इसमें करीब 27 हजार सैन्य व गैर सैन्य कर्मी कार्य करते हैं।

#WATCH | Gujarat | World's largest office complex - Surat Diamond Bourse - comes up in the Diamond City of Surat. Bigger than the Pentagon, the building complex - worth around Rs 3000 Crores, will start its functions on 21st November 2023. pic.twitter.com/uf2H0Tsnkp