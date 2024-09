सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव, 6 लोग गिरफ्तार; आक्रोशित लोगों ने किया पुलिस चौकी का घेराव

सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने कहा, "कुछ बच्चों ने गणेश पंडाल पर पथराव किया जिसके बाद झड़प हो गई। पुलिस ने तुरंत उन बच्चों को वहां से हटा दिया। इलाके में तुरंत पुलिस तैनात कर दी गई। जहां जरूरत थी, वहां लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। शांति भंग करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। चारों तरफ करीब 1,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। और यहां आम जनता भी मौजूद है।

#WATCH | Surat: Gujarat Home Minister Harsh Sanghvi says, "In the Sayedpura area of Surat, today 6 people pelted stone on the Ganesh Pandal...All these 6 people were arrested and the police have also arrested the other 27 people who were involved in encouraging such… https://t.co/eajyY1ngWy pic.twitter.com/dgPNib18pV