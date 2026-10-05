गुजरात: महात्मा गांधी की जयंती पर बनाई आपत्तिजनक रील, सूरत पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के सूरत में सोशल मीडिया पर एक विवादित रील पोस्ट करने के आरोप में 47 वर्षीय कंटेंट क्रिएटर सिमरन पटेल को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो में महात्मा गांधी की तस्वीर वाले 500 रुपये के नोट के साथ पर आपत्तिजनक हरकतें और इशारे किए गए थे।

सिमरन पटेल के इंस्टाग्राम पर लगभग 10 लाख फॉलोअर्स हैं। पुलिस के अनुसार, सिमरन सूरत के अडाजन इलाके की रहने वाली हैं। उन्होंने यह रील गांधी जयंती की पूर्व संध्या यानी 1 अक्टूबर को दोपहर 1 से 6 बजे के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड की थी।

वीडियो में महात्मा गांधी की तस्वीर को लेकर अनुचित दृश्य और इशारे दिखाए गए थे, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी फैल गई। इस रील वायरल होने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेश गामी ने सूरत क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सिमरन पटेल को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शेयर किया बिफोर-आफ्टर वीडियो सूरत पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो के पहले हिस्से में आरोपी महिला का नोट के साथ बनाया गया विवादित क्लिप था, जबकि दूसरे हिस्से में वह हथकड़ी में पुलिस हिरासत में नजर आईं। वीडियो में सिमरन अपनी हरकत के लिए माफी मांगती हुई भी दिखाई दे रही हैं।