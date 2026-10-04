रेलवे स्टेशन पर करोड़ों के सोने की चोरी का खुलासा, गुजरात पुलिस ने 4 चोरों को दबोचा

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात पुलिस ने कुछ ही घंटों में एक बड़ी चोरी का मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर चार करोड़ रुपये का 2.9 किलोग्राम सोना बरामद किया। इसे खेड़ा जिले के एक रेलवे स्टेशन से चुराया गया था।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस और रेलवे पुलिस की संयुक्त टीमों ने शनिवार शाम हुई चोरी के कुछ ही घंटों के भीतर विरमगाम के पास संदिग्धों को रोक लिया। आरोप है कि चोरों के गिरोह ने एक ज्वेलर के कर्मचारी को अपना निशाना बनाया। यह कर्मचारी कोलकाता से सोना लेकर नाडियाड रेलवे स्टेशन पहुंचा था।