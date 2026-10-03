गुजरात: सूरत के अस्पताल में लगी भीषण आग, भर्ती मरीजों में फैली दहशत

डिजिटल डेस्क, सूरत। गुजरात के सूरत में सचिन-तालंगपुर रोड पर स्थित एक अस्पताल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक आवासीय कमरे में आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। दमकलकर्मियों के काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। सौभाग्य से, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, सचिन-तालंगपुर स्टेशन रोड स्थित ए टू जेड अस्पताल की छठी मंजिल पर स्थित रेजिडेंट रूम में अचानक आग लग गई। आउटडोर एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग ने भयंकर रूप ले लिया, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों, कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। अस्पताल के कर्मचारियों ने समय रहते तीन मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जबकि दो महिलाएं और एक बच्चा आग लगने वाले कमरे से पहले ही बाहर निकल चुके थे। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन घर और फर्नीचर आग के कारण जलकर राख हो गए।