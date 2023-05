'गुजरात के पागलों... भारत क्या पाकिस्तान भी बनेगा हिंदू राष्ट्र', धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसा क्यों कहा?

सूरत, ऑनलाइन डेस्क। Bageshwar Dham Dhirendra Shastri बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री इस समय गुजरात के दौरे पर हैं। इस बीच सूरत में दिव्य दरबार चला रहे बाबा ने एक विवादित बयान दे दिया। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि गुजरात के लोगों को एकजुट होना चाहिए और हिंदू धर्म का प्रसार करना चाहिए।

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अगर गुजरात के लोग एकजुट हो जाएं तो वो भारत ही क्या पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनवा देंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत को तो हिंदू राष्ट्र बनवाना ही चाहते हैं और इसमें गुजरात के लोगों को मदद करनी होगी।

#WATCH | "...The day people of Gujarat become united like this, not only India but we will also make Pakistan a Hindu nation..," says Bageshwar Dham's Dhirendra Shastri in Surat, Gujarat (27.05.2023)

