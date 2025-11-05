Language
    गुजरात में 9 नवंबर से समर्थन मूल्य पर मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद होगी शुरू

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:37 PM (IST)

    गुजरात सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9 नवंबर से मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने का निर्णय लिया है। पिछले वर्ष की तुलना में समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इस योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की फसलें खरीदी जाएंगी और बंपर उत्पादन के कारण प्रति किसान 125 मन मूंगफली खरीदी जाएगी। इसके लिए 300 से अधिक खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं।  

    डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। कृषि मंत्री जीतूभाई वाघाणी ने बुधवार को गांधीनगर में गुजरात सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा भी मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात में आगामी 9 नवंबर से समर्थन मूल्य पर मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की खरीद शुरू करने का निर्णय किया गया है।

    कृषि मंत्री ने इस संदर्भ में कहा कि देश के किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में चालू वर्ष में समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में मूंगफली के मूल्य में प्रति क्विंटल 480 रुपए, उड़द के मूल्य में 400 रुपए और सोयाबीन के मूल्य में प्रति क्विंटल 436 रुपए की वृद्धि की गई है। मूल्य में बढ़ोतरी के साथ-साथ लाभकारी मूल्य मिलने से किसानों को इसका अधिकतम लाभ मिलेगा।

    वाघाणी ने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत चालू सीजन में राज्य के किसानों से लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की मूंगफली, सोयाबीन, उड़द और मूंग की खरीदी करने का आयोजन किया गया है। इससे राज्य के किसानों को अपनी उपज कम बाजार मूल्य पर नहीं बेचनी पड़ेगी।

    राज्य में चालू वर्ष में मूंगफली के बंपर उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रति किसान 125 मन मूंगफली खरीदने का उदारतम निर्णय लिया गया है।

    कृषि मंत्री ने कहा कि गुजरात में खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए राज्य में कुल बुवाई क्षेत्र और उत्पादन को ध्यान में रखते हुए मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन के लिए 300 से अधिक खरीद केंद्र अनुमोदित किए गए हैं, जहां समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्रों की संख्या और भी बढ़ाई जाएगी।

    उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा खरीफ फसलों की बुवाई से पहले ही समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई थी। जिसके अनुसार मूंगफली का समर्थन मूल्य 7263 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग का समर्थन मूल्य 8768 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द का समर्थन मूल्य 7800 रुपए प्रति क्विंटल और सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5328 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।