Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अक्षरधाम में साहित्यिक और भक्ति आयाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन, कई विद्वानों और शिक्षाविदों ने साझा किए विचार

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:28 PM (IST)

    अहमदाबाद के अक्षरधाम में साहित्यिक और भक्ति आयाम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कई विद्वानों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। सम्मेलन में ...और पढ़ें

    Hero Image

    देश भर के मूर्धन्य विद्वानों और शिक्षाविदों ने विचार-विमर्श किया।

    जेएनएन, नई दिल्ली। स्वामिनारायण अक्षरधाम, नई दिल्ली स्थित बीएपीएस स्वामिनारायण शोध संस्थान (BAPS Swaminarayan Research Institute) द्वारा रविवार को हिंदू ग्रंथों में प्रार्थनाए: दार्शनिक, साहित्यिक और भक्ति आयाम विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया।

    इस प्रतिष्ठित शैक्षणिक आयोजन में देश भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों से जुड़े विद्वानों, शोधकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया, जिन्होंने सनातन धर्मग्रंथों में प्रार्थना के गूढ़ अर्थों पर अपने मौलिक दृष्टिकोण और गहन शोध प्रस्तुत किए।

    पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ

    सम्मेलन का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्राकट्य, प्रार्थना और वैदिक मंत्रोंच्चार के साथ किया गया। इसके बाद डॉ ज्ञानानंददास स्वामी ने स्वागत प्रवचन द्वारा विशिष्ट अतिथियों और सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए सम्मेलन के मुख्य विषय की दार्शनिक आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Congress News (3)

    बीएपीएस स्वामिनारायण शोध संस्थान के अध्यक्ष, भद्रेशदास स्वामी ने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से सम्मेलन के उद्देश्य को विस्तार से समझाया। उन्होंने प्रार्थना को आध्यात्मिक उन्नति, चरित्र निर्माण और मुक्ति प्राप्ति के साधन के रूप में एक आवश्यक और शक्तिशाली माध्यम बताया।

    मौलिक शोध प्रस्तुतियां

    सम्मेलन के द्वितीय सत्र का संचालन डॉ सुनील जोशी, (प्राध्यापक, हिन्दू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय) ने किया। सम्मेलन के दूसरे और मुख्य सत्र में विद्वानों ने विभिन्न प्राचीन और मध्यकालीन हिंदू ग्रंथों पर आधारित अपने मौलिक शोध पत्र प्रस्तुत किए। इन शोध पत्रों में प्रार्थना के विभिन्न आयामों को समाहित किया गया था, जिनमें वेदों में स्तुति, भक्ति साहित्य में शरणागति और अनन्य प्रेमभाव, और प्रार्थना के मनोवैज्ञानिक प्रभाव शामिल थे।

    Congress News (2)

    प्रमुख प्रस्तुति देने वाले विद्वानों में डॉ. नरेंद्रकुमार पंड्या (प्राचार्य, श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय), शालिनी सारस्वत (संस्कृत अध्यापिका, मदर्स इंटरनेशनल स्कूल), डॉ माध्वी आदि शामिल थे। इन प्रस्तुतियों ने विषय वस्तु पर सार्थक और गहन चर्चाओं का मार्ग प्रशस्त किया। सम्मेलन के समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भेंट किए गए।

    बता दें कि बीएपीएस स्वामिनारायण शोध संस्थान, स्वामिनारायण अक्षरधाम, नई दिल्ली में स्थित एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र है। यह भारतीय संस्कृति, दर्शन, धर्मशास्त्र और भाषाओं पर शोध एवं अध्ययन को समर्पित है, जिसका उद्देश्य प्राचीन ज्ञान को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत करना और अकादमिक जगत को समृद्ध करना है।