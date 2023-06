'महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पांच से भी ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगा उद्धव गुट' नारायण राणे का कटाक्ष

Maharashtra Politics केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। नारायण राणे ने गुरुवार को कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी पांच सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि उद्धव गुट के विधायकों की संख्या कम हो जाएगी। (फाइल फोटो)

'महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पांच से भी ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगा उद्धव गुट'

अहमदाबाद, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शिवसेना (यूबीटी) पर हमला बोला है। राणे ने दावा किया है कि अगले साल होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) पांच से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी। राणे ने समर्थन जुटाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात को लेकर भी ठाकरे पर कटाक्ष किया। राणे ने आगे कहा कि शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे कभी भी अन्य राजनीतिक नेताओं के कार्यालयों या आवासों पर नहीं गए। पांच से कम होगी उद्धव गुट के विधायकों की संख्या पत्रकारों के साथ बात करते हुए नारायण राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा और एकनाथ शिंदे की सरकार मजबूत हो रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास अब केवल 13-14 विधायक बचे हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद उनकी संख्या पांच विधायकों से भी कम हो जाएगी। मोदी सरकार ने किए कई काम नारायण राणे ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासियों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदायों के उद्यमियों की मदद के लिए कई काम किए हैं। मेरा मानना है कि हम चुनाव में उन्हें मना सकेंगे। बता दें कि बीते साल शिवसेना दो फाड़ हो गई थी। पार्टी नेता एकनाथ शिंदे ने नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी की सरकार गिर गई थी। एकनाथ शिंदे ने भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

Edited By: Manish Negi