जागरण-डिजीकवच अभियान: गुजरात के गांधीनगर में वरिष्ठ नागरिकों को दिया डिजिटल सेफ्टी का प्रशिक्षण

डिजिटल डेस्क, नोएडा। गुजरात के गांधीनगर में शनिवार को वरिष्‍ठ नागरिकों को सेमिनार के माध्‍यम से डिजिटल सेफ्टी का प्रशिक्षण दिया गया। यह आयोजन जागरण न्यू मीडिया और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से गूगल के प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' पहल के अंतर्गत 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेक्टर-7 स्थित भारतमाता मंदिर हॉल में आयोजित सेमिनार की शुरुआत करते हुए जागरण न्यू मीडिया के एडिटर इन चीफ राजेश उपाध्याय ने बढ़ते साइबर क्राइम के दौर में इस कार्यक्रम का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि आज के समय जब मोबाइल जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, तो स्कैमर्स से सतर्क रहना भी जरूरी है। स्कैमर्स लालच और डर दिखाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं।

उन्होंने विस्‍तार से ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में बताते हुए कहा कि साइबर अपराधी वरिष्ठ नागरिकों को अधिक निशाना बनाते हैं और इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ठग अक्सर त्योहारों या किसी खास अवसरों पर लुभावने संदेशों के साथ फिशिंग लिंक्स भेजते हैं। इससे बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है कि ऐसे किसी भी लिंक्स पर क्लिक नहीं करना चाहिए।

वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्कैम्स से सुरक्षित रखने के मकसद से हुए इस कार्यक्रम में उपाध्याय ने गूगल और सोशल मीडिया अकाउंट्स का मजबूत पासवर्ड बनाने का तरीका बताया। उन्‍होंने कहा कि गूगल पासकी पासवर्ड का सुरक्षित ऑप्शन है। इसकी मदद से लॉग-इन करने के लिए फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन की जरूरत होती है। साथ ही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एक्टिव करके भी अकाउंट को सुरक्षित रखा जा सकता है।

23 और 24 को अहमदाबाद में होंगे सेमिनार गांधीनगर के बाद 23 और 24 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद में सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। 23 को कालासागर मॉल में शाम 6 बजे और 24 को सदविचार भवन में दोपहर 4 बजे से कार्यक्रम का आयोजन होगा।

कार्यक्रम के बारे में 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत दैनिक जागरण डिजिटल और विश्वास न्यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गुजरात के अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्‍थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्‍यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।