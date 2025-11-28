Language
    गुजरात को मिली CWG-2030 की मेजबानी, सीएम पटेल बोले- यह पीएम मोदी के विजन का रिजल्ट

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:46 PM (IST)

    गुजरात को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का परिणाम बताया है। राज्य सरकार खेलों के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि यह गुजरात के लिए गौरव की बात है और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन से ही संभव हुआ।

    गुजरात को मिली CWG-2030 की मेजबानी

    डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने पर इस ऐतिहासिक सफलता का धरमपुर स्थित श्रीमद् राजचंद्र आश्रम में आयोजित ‘सामूहिक चिंतन से सामूहिक विकास की ओर’ थीम आधारित चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप-मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की गरिमामय उपस्थिति में हर्षोल्लासपूर्वक स्वागत किया गया।

    कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के आयोजन की बोली में भारत को मिली जीत के चलते गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने पर इस अविस्मरणीय घड़ी का स्वागत करने के लिए आश्रम के पैवेलियन में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के पहुँचते ही ढोल-नगाड़ों की गूँज, आतिशबाजी तथा गाजे-बाजे के साथ ऊष्मापूर्ण स्वागत किया गया।

    स्कूल के विद्यार्थियों ने आदिवासी नृत्य प्रस्तुत कर इस क्षण का स्वागत किया।

    इस ऐतिहासिक सफलता के उत्सव का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी गुजरात को मिली, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन और दूरदर्शिता का परिणाम है। यह हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। श्री नरेन्द्र मोदी का विजन है कि दुनिया का कोई देश यदि कर सकता है, तो भारत भी कर ही सकता है, इसी विश्वास से आज हम हर क्षेत्र में विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी ने गेम्स के लिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, उसी के कारण आज यह ऐतिहासिक सफलता मिली है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों के परिणामस्वरूप कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के भारत में आयोजन को मंजूरी मिली है। उनके मार्गदर्शन में इन गेम्स द्वारा भारत की धरती पर दुनिया का स्वागत करने और देश को स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए हम तैयार हैं।

    उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, “यह भारत देश के लिए गौरव की बात है। कॉमनवेल्थ गेम्स को 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, ऐसे में उसके नेतृत्व का अवसर गुजरात को प्राप्त हुआ, यह गौरवशाली क्षण है। श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 वर्ष पहले जो परिश्रम किया था, उसका फल आज हमें मिला है। खेल विभाग का टीम टीमवर्क, प्रेजेंटेशन की सफलता के जरिये गुजरात और अहमदाबाद को मेजबानी मिली है, जिसके लिए सभी को अभिनंदन देता हूँ।”

    श्री संघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। जिस तरह कॉमनवेल्थ की मेजबानी मिली, उसी प्रकार ओलंपिक की मेजबानी भी मिले, इसके लिए प्रयास जारी हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। मुख्यमंत्री ने टीम लीडर के रूप में उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। पूरे भारत को गर्व हो, इस प्रकार गुजरात की टीम कार्य कर रही है।

    इस खुशी के अवसर पर सभी ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया। आतिशबाजी के साथ इस मेजबानी का धूमधाम से जश्न मनाया गया। भारत और गुजरात का विकास आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचे, यह संदेश देने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा गुब्बारे उड़ाए गए। इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास, आईएएस अधिकारी उपस्थित रहें।