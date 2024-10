गुजरात के मेहसाणा में दीवार गिरने से हादसा, मलबे में दबने के कारण सात मजदूरों की मौत; PM मोदी ने जताया दुख

More details awaited.

मेहसाणा के पुलिस प्रमुख तरूण दुग्गल ने बताया कि निर्माण स्थल पर चट्टान खिसकने से सात मजदूरों की मौत हो गई है। पुलिस की एक टीम और एक एम्बुलेंस घटनास्थल पर है। मजदूरों को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया है और घायलों को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस घटना को लेकर अब पीएम मोदी ने भी दुख जताया है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा, गुजरात के मेहसाणा में दीवार गिरने से हुआ हादसा बेहद दुखद है। जिन लोगों ने इसमें अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं... साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को हरसंभव मदद पहुंचाने में जुटा है।

The accident caused by the wall collapse in Mehsana, Gujarat is extremely sad. My deepest condolences to those who have lost their loved ones in this... Along with this, I wish for the speedy recovery of the injured. Under the supervision of the state government, the local… https://t.co/wasWsIZieO pic.twitter.com/4zHBH2OCfA