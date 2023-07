Gujarat Rain: सौराष्ट्र में भारी बारिश के बाद घरों में घुसा पानी; लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट

Gujarat Rain गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश से तबाही मची है। सौराष्ट्र के अधिकांश जिलों में लगातार बारिश हो रही है। साथ ही गीर-सोमनाथ जिले में रात भर हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले में कई घरों में पानी घुस गया है। बता दें कि जूनागढ़ में बुधवार सुबह से ही भारी बारिश हो रही है।

अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश से तबाही मची है। सौराष्ट्र के अधिकांश जिलों में लगातार बारिश हो रही है। साथ ही गीर-सोमनाथ जिले में रात भर हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले में कई घरों में पानी घुस गया है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त बता दें कि जूनागढ़ में बुधवार सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, जूनागढ़ में आज सुबह 6 से 8 बजे तक दो घंटे में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद जगह-जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं, बुधवार सुबह में फिर से बारिश शुरू हो गई। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चार घंटे में जूनागढ़ जिले के मांगरोल में 8.9 इंच, मालियाहाटिना में 6.2 इंच, वेरावल में 4.2 इंच, सूत्रपाड़ा में 2.7 इंच समेत सौराष्ट्र के अन्य जिलों में भी भारी बारिश दर्ज की गई। गीर-सोमनाथ सबसे अधिक प्रभावित जानकारी के अनुसार, पिछले 24 घंटे में गुजरात में सबसे ज्यादा बारिश गीर-सोमनाथ जिले के सूत्रपाड़ा में 22 इंच, वेरावल में 19 इंच बारिश, तलाला और धोराजी में 12 इंच बारिश, कोडिनार में 9 इंच बारिश, मंगरोल में 8 इंच बारिश हुई है। बारिश से सबसे अधिक प्रभावित जिले गीर सोमनाथ, जूनागढ़ और राजकोट हैं। आसमान से इतना पानी बरसा कि सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया। बारिश के पानी में गाड़ियां डूब गईं। शहर में समुद्र जैसा नजारा बन गया। हर तरफ पानी से लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। इसके साथ ही वेरावल के सोनियारा, काजली, मीठापुर में जलजमाव की स्थिति बन गई। वेरावल रेलवे स्टेशन के पास की सोसायटी में पानी भर गया। स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की एक टीम को सोनियारा गांव भेजा गया। इसके अलावा कई लोगों को घरों से निकाल कर दूसरे जगह भेजा गया है।

