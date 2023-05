फिल्म 'The Creator- Sarjanhar' पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप, विरोध में उतरा बजरंग दल

सूरत, एजेंसी। फिल्म 'द क्रिएटर- सृजनहार के खिलाफ बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है। बजरंग दल के सदस्यों ने अहमदाबाद के एक मल्टीप्लेक्स में आने वाली इस फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि फिल्म "लव जिहाद" को बढ़ावा दे रही है।

फिल्म में 'एक विश्व, एक धर्म' के विचार पर आधारित है। फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भगवान ने एक सुंदर धरती का निर्माण किया था, लेकिन इंसानों ने इसे जाति और धर्म में बांट दिया। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि पूरी दुनिया की धर्म की सीमाओं को खत्म करना होगा और सभी को एक करना होगा।

