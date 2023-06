जूनागढ़: अवैध दरगाह हटाने को लेकर बवाल, उग्र भीड़ के हमले में एक की मौत चार पुलिसकर्मी घायल; कई वाहन फूंके

जूनागढ़, जेएनएन। Junagadh Dargah Violence गुजरात के जूनागढ़ में अवैध दरगाह को हटाने को लेकर बीती रात जमकर बवाल हुआ। जूनागढ़ के मजेवाड़ी इलाके में दरगाह को हटाने के नोटिस के बाद पहुंची पुलिस पर हिंसक भीड़ ने हमला बोल दिया। भीड़ ने पुलिस को देखते ही पथराव कर दिया और निजी और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी।

दरगाह को लेकर बवाल इतना बढ़ गया था कि भीड़ ने गाड़ियों में भी आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। इलाके में मामले को लेकर भारी तनाव को देकते हुए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है, जिससे स्थिति को काबू में किया जा सके।

भीड़ के हमले में डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जूनागढ़ के एसपी रवि तेजा वासमसेट्टी ने बताया कि प्रथम दृष्टया हिंसक भीड़ के पथराव से एक नागरिक की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि असल वजह क्या थी। मामले में 174 लोगों से पूछताछ की गई है।

तनाव के चलते फिलहाल मजेवाड़ी गेट के पास पूरे इलाके में पुलिस का काफिला तैनात कर दिया गया है।

#WATCH | Stones pelted, cops injured after a mob protest against the anti-encroachment drive in Gujarat's Junagadh last night



(Note: Abusive language) pic.twitter.com/8wRw0YgO3z— ANI (@ANI) June 17, 2023