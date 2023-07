गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल ने G20 इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स डायलॉग में लिया भाग, बजट को लेकर कही ये बात

गांधीनगर, एजेंसी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने गांधीनगर में G20 इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स डायलॉग में भाग लिया। उन्होंने इस डायलॉग में कहा, "इस वर्ष के बजट परिव्यय में, पिछले वर्ष की तुलना में 73% की वृद्धि हुई है। पूंजीगत व्यय बजट में भी 92% की वृद्धि हुई है...इसके कारण हमने राजकोषीय लक्ष्य हासिल करने में सक्षम रहे।”

