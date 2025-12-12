सीएम भूपेंद्र पटेल के सेवा, संकल्प एवं समर्पण के तीन साल पूरे, लगातार तरक्की की ओर अग्रसर गुजरात

अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शासनकाल के 3 साल 12 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं। 156 सीटों के ऐतिहासिक जन समर्थन के साथ गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात की विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाया है और सुशासन, सेवा एवं समर्पण के नए मानदंड स्थापित किए हैं।

इन तीन वर्षों में घोषित की गई विभिन्न लोक केन्द्रित नीतियों ने राज्य को बहुविध क्षेत्रों में अग्रसर बनाया है। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने जी-20 बैठकें तथा 10वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबलसमिट जैसी अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स का सफलतापूर्वक आयोजन किया। वाइब्रेंट गुजरात समिट की सफलता को अधिक व्यापक बनाने तथा राज्य की क्षेत्रीय क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर उजागर करने के लिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार ने पहली बार राज्य के चार अंचलों (उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात, कच्छ-सौराष्ट्र) में वाइब्रेंट गुजरात रीजनलकॉन्फ्रेंसेज (वीजीआरसी) का आयोजन किया है। ये कॉन्फ्रेंसेज स्थानीय महत्वाकांक्षाओं को ‘विकसित भारत@2047’ तथा ‘विकसित गुजरात@2047’ के व्यापक विजन के साथ संरेखित करेंगी।

वर्ष 2025 में घटी एयर इंडिया विमान दुर्घटना की गंभीर स्थिति में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संवेदनशील, तेज एवं प्रभावी नेतृत्व का भी परिचय दिया है। राज्य की सभी एजेंसियों को तत्काल सक्रिय कर रेस्क्यूऑपरेशन, उपचार, सहायता तथा सुचारु समन्वय के जरिये गुजरात ने उनके नेतृत्व में संकट प्रबंधन का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2025 को ‘शहरी विकास वर्ष’ घोषित किया गया है; जो राज्य के शहरों को विश्व स्तरीय, आधुनिक, हरित, टेक्नोलॉजी आधारित तथा सुविधापूर्ण बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन तीन वर्षों के दौरान खेल-कूद क्षेत्र में भी गुजरात ने वैश्विक मंच पर गौरव प्राप्त किया है। गुजरात में विकसित किए गए आधुनिक स्पोर्ट्सइन्फ्रास्ट्रक्चर, राज्य के खिलाड़ियों के लिए निरंतर विकसित हो रहीं सुविधाओं, राज्य सरकार के सहयोग, खिलाड़ियों के अनुकूल स्पोर्ट्सपॉलिसी आदि के कारण गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी करने का गौरव प्राप्त हुआ है।

भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबलएनर्जी, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा डिजिटलगवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयाँ हासिल की हैं। गुजरात आज सेमीकंडक्टरहब तथा रिन्यूएबलएनर्जीहब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुजरात प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत@2047’ के विजनको साकार करने के लिए दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रहा है। तीन वर्षों के इस विकास यज्ञ ने गुजरात को नई आशाएं तथा नई संभावनाएं दी हैं और वैश्विक स्तर पर राज्य की पहचान अधिक मजबूत बनी है।

3 वर्ष कृषि कल्याण के, 3 वर्ष जन विश्वास के किसान सूर्योदय योजना अंतर्गत राज्य के 16,899 गांव (19.48 लाख उपभोक्ताओं के साथ) दिन में बिजली नियमित प्राप्त कर रहे हैं।

अगस्त तथा सितंबर 2025 में भारी वर्षा से फसलों को हुए भारी नुकसान से प्रभावित किसानों के लिए 947 करोड़ रुपए का कृषि राहत पैकेज घोषित

23 अक्टूबर से 4 नवंबर 2025 के दौरान राज्य में हुई बेमौसम बारिश से किसानों को उनकी फसलों को हुए भारी नुकसान के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 10 हजार करोड़ रुपए का कृषि राहत पैकेज घोषित किया, लगभग 33 लाख किसानों को होगा लाभ

बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान के संदर्भ में गुजरात सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों की समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा की, जिससे राज्य के 10 लाख से अधिक किसानों को फायदा

शून्य प्रतिशत ब्याज दर फसल ऋण अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में 33 लाख से अधिक किसानों को 3030.34 करोड़ रुपए से अधिक की ब्याज सहायता 3 वर्ष महिला सशक्तिकरण के, 3 वर्ष जन विश्वास के

गुजरात में लखपति दीदी की संख्या 5 लाख 96 हजार हुई, गुजरात 10 लाख महिलाओं को बनाएगा आत्मनिर्भर

नारी सशक्तिकरण के लिए नारी गौरव नीति-2024 घोषित

वर्ष 2023 में पहली बार जेंडर बजट 1 लाख करोड़ रुपए के पार, 200 से अधिक योजनाएं केवल महिला- उन्मुखी

वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में महिला सशक्तिकरण की कुल 804 योजनाएं समाविष्ट की गईं

मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना अंतर्गत वार्षिक औसत 4 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ

मार्च 2025 में अंत्योदय परिवारों की स्वयं-सहायता समूहों की महिलाओं को वित्तीय सहायता के लिए ‘जी-सफल’ (गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑग्मेंटिंग लाइवलीहुड्स ) योजना लॉन्च 3 वर्ष स्वास्थ्य कल्याण के, 3 वर्ष जन विश्वास के

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री अमृतम् ( पीएमजेएवाई-मा ) अंतर्गत गुजरात के नागरिकों को मिलने वाली 5 लाख रुपए की सहायता बढ़ाकर 10 लाख रुपए

गुजरात स्कूली विद्यार्थियों को डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला देश का एक मात्र राज्य, अब तक 1.15 करोड़ कार्ड जारी किए गए

गुजरात में माता मृत्यु दर में 50 प्रतिशत तथा बाल मृत्यु दर में 57.41 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई

नमो श्री योजना अंतर्गत 1 वर्ष में 3.88 लाख माताओं को मिली 238.77 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता

465 किडनी ट्रांसप्लांट कर गुजरात देश में प्रथम

‘ वर्ल्ड ओबेसिटी डे ’ के दिन ‘स्वस्थ गुजरात, मेदस्विता मुक्त गुजरात’ अभियान का प्रारंभ

राज्य के आदिजाति क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला गुजरात देश का प्रथम राज्य 3 वर्ष शिक्षा के जरिये सर्वांगीण विकास के, 3 वर्ष जन विश्वास के

मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस अंतर्गत 13,353 नए क्लासरूम्स , 21,000 नए कम्प्यूटर लैब्स , 1,09,000 नए स्मार्ट क्लासरूम्स , 5,000 नए स्टे लैब्स का कार्य पूर्ण

वर्ष 2025 में कन्या केळवणी (शिक्षा) महोत्सव तथा शाला प्रवेशोत्सव की 23वीं कड़ी का सफल आयोजन

स्कूलों से संभावित ड्रॉपआउट होने वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने लागू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( एआई ) आधारित अर्ली वॉर्निंग सिस्टम ( ईडब्लूएस )

मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार आहार योजना अंतर्गत 42 लाख से अधिक बच्चों को मिल रहा है लाभ

नमो लक्ष्मी योजना अंतर्गत अब तक राज्य की 10 लाख से अधिक छात्राओं को 1000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता का भुगतान

नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना अंतर्गत अब तक राज्य के 1.50 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 161 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता का भुगतान 3 वर्ष आदिजाति कल्याण के, 3 वर्ष जन विश्वास के

आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 746 करोड़ रुपए की वृद्धि

15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस समारोह के उपलक्ष्य में जनजातीय कल्याण योजना की शुरुआत 3 वर्ष युवा विकास के, 3 वर्ष जन विश्वास के

राज्य में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन, 22 जिलों में 24 जिला खेल परिसर कार्यरत

2024 में खेल महाकुंभ 3.0 इवेंट में 71 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया

राज्य में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप , नेशनल पुलिस गेम्स , नेशनल गेम्स 2022 जैसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल कार्यक्रम आयोजित हुए

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए गुजरात का चयन

अहमदाबाद में 825 करोड़ रुपए की लागत से वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित

गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी ( एसएसआईपी ) 2.0 अंतर्गत आई- हब ( i- Hub ), अहमदाबाद में 600 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेशन के लिए समर्थन दिया गया और स्टार्टअप्स सृजन फंड सपोर्ट अंतर्गत 402 स्टार्टअप्स को अनुमानित 23 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की गई 3 वर्ष सुशासन के, 3 वर्ष जन विश्वास के

‘ अर्निंग वेल , लिविंग वेल ’ के मंत्र के साथ ‘ विकसित गुजरात @2047’ का रोडमैप बनाने वाला गुजरात देश का प्रथम राज्य

केन्द्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर ‘गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ’ – ग्रिट की स्थापना

गुजरात में प्रशासन की कार्यक्षमता तथा प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग ( जीएआरसी ) का गठन

112 जन रक्षक प्रोजेक्ट की शुरुआत : पुलिस (100), एम्बुलेंस (108), फायर (101), महिला हेल्पलाइन (181), चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) तथा डिजास्टर हेल्पलाइन (1070/1077) जैसी सेवाओं के लिए अब केवल 112 नंबर डायल करना होगा

राजस्व क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय – खेती के उद्देश्य की नई, अविभाज्य या प्रतिबंधित शर्त की जमीनें पुरानी शर्त की मानी जाएंगी

जमीन के खेती से खेती और खेती से गैर-खेती के उद्देश्य परिवर्तन के कार्य को लेकर बोनाफाइड परचेजर के मामले में लैंड वैल्यूएशन के आधार पर प्रीमियम वसूली की मंजूरी की अधिकार सुपुर्दगी में फेरबदल

पांच करोड़ रुपए के लैंड वैल्यूएशन पर प्रीमियम मंजूरी कलेक्टर स्तर पर मिलेगी, जंत्री मूल्य की 10 प्रतिशत वसूली भूमि उद्देश्य परिवर्तन एनए किया जाएगा। 3 वर्ष शहरी विकास के, 3 वर्ष जन विश्वास के

वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष 2025 के रूप में घोषित किया गया

मोटेरा से गांधीनगर के सेक्टर-1 तथा गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से गिफ्ट सिटी तक के अहमदाबाद मेट्रो फेज-2 का सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण

स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत राज्य के 6 स्मार्ट शहरों में 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक के 348 प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए

राज्य की नौ नगर पालिकाओं को महानगर पालिका का दर्जा, अब गुजरात में कुल 17 महानगर पालिकाएँ

पिछले 3 वर्षों में कुल 226 टीपी स्कीमों को मंजूरी

स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 अंतर्गत अहमदाबाद शहर भारत का नंबर 1 स्वच्छ शहर घोषित

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत देशभर में प्रथम, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में सूरत शहर शीर्षस्थ तीन शहरों में शामिल 3 वर्ष अग्रसर गुजरात के, 3 वर्ष जन विश्वास के

भारत सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में पिछले चार वर्षों से गुजरात देश में प्रथम

यूएन एजेंसी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ( यूएनडब्लूटीओ ) द्वारा धोरडो का विश्व के श्रेष्ठ टूरिज्म विलेज की सूची में समावेश

यूनेस्को ने गुजरात के गरबा को ‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत’ घोषित किया

कच्छ के स्मृतिवन भूकंप मेमोरियल म्यूजियम को विश्व के 7 सबसे सुंदर म्यूजियम्स की सूची में स्थान

गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में गुजरात का टैब्लो लगातार तीसरे वर्ष पीपल्स चॉइस अवॉर्ड में पहले स्थान पर

गुजरात राज्य योग बोर्ड के नाम पर 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए गए 3 वर्ष शांति एवं सुरक्षा के, 3 वर्ष जन विश्वास के