सीएम भूपेंद्र पटेल के सेवा, संकल्प एवं समर्पण के तीन साल पूरे, लगातार तरक्की की ओर अग्रसर गुजरात
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर को शासनकाल के 3 साल पूरे किए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात की विकास य
अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शासनकाल के 3 साल 12 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं। 156 सीटों के ऐतिहासिक जन समर्थन के साथ गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात की विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाया है और सुशासन, सेवा एवं समर्पण के नए मानदंड स्थापित किए हैं।
इन तीन वर्षों में घोषित की गई विभिन्न लोक केन्द्रित नीतियों ने राज्य को बहुविध क्षेत्रों में अग्रसर बनाया है। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने जी-20 बैठकें तथा 10वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबलसमिट जैसी अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स का सफलतापूर्वक आयोजन किया। वाइब्रेंट गुजरात समिट की सफलता को अधिक व्यापक बनाने तथा राज्य की क्षेत्रीय क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर उजागर करने के लिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार ने पहली बार राज्य के चार अंचलों (उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात, कच्छ-सौराष्ट्र) में वाइब्रेंट गुजरात रीजनलकॉन्फ्रेंसेज (वीजीआरसी) का आयोजन किया है। ये कॉन्फ्रेंसेज स्थानीय महत्वाकांक्षाओं को ‘विकसित भारत@2047’ तथा ‘विकसित गुजरात@2047’ के व्यापक विजन के साथ संरेखित करेंगी।
वर्ष 2025 में घटी एयर इंडिया विमान दुर्घटना की गंभीर स्थिति में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संवेदनशील, तेज एवं प्रभावी नेतृत्व का भी परिचय दिया है। राज्य की सभी एजेंसियों को तत्काल सक्रिय कर रेस्क्यूऑपरेशन, उपचार, सहायता तथा सुचारु समन्वय के जरिये गुजरात ने उनके नेतृत्व में संकट प्रबंधन का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2025 को ‘शहरी विकास वर्ष’ घोषित किया गया है; जो राज्य के शहरों को विश्व स्तरीय, आधुनिक, हरित, टेक्नोलॉजी आधारित तथा सुविधापूर्ण बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन तीन वर्षों के दौरान खेल-कूद क्षेत्र में भी गुजरात ने वैश्विक मंच पर गौरव प्राप्त किया है। गुजरात में विकसित किए गए आधुनिक स्पोर्ट्सइन्फ्रास्ट्रक्चर, राज्य के खिलाड़ियों के लिए निरंतर विकसित हो रहीं सुविधाओं, राज्य सरकार के सहयोग, खिलाड़ियों के अनुकूल स्पोर्ट्सपॉलिसी आदि के कारण गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी करने का गौरव प्राप्त हुआ है।
भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबलएनर्जी, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा डिजिटलगवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयाँ हासिल की हैं। गुजरात आज सेमीकंडक्टरहब तथा रिन्यूएबलएनर्जीहब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुजरात प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत@2047’ के विजनको साकार करने के लिए दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रहा है। तीन वर्षों के इस विकास यज्ञ ने गुजरात को नई आशाएं तथा नई संभावनाएं दी हैं और वैश्विक स्तर पर राज्य की पहचान अधिक मजबूत बनी है।
3 वर्ष कृषि कल्याण के, 3 वर्ष जन विश्वास के
- किसान सूर्योदय योजना अंतर्गत राज्य के 16,899 गांव (19.48 लाख उपभोक्ताओं के साथ) दिनमेंबिजली नियमित प्राप्त कर रहे हैं।
- अगस्त तथा सितंबर 2025 में भारी वर्षा से फसलों को हुए भारी नुकसान से प्रभावित किसानों के लिए 947 करोड़ रुपए का कृषि राहत पैकेज घोषित
- 23 अक्टूबरसे 4 नवंबर 2025 के दौरान राज्य में हुई बेमौसम बारिश से किसानों को उनकी फसलों को हुए भारी नुकसान के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 10 हजार करोड़ रुपए का कृषि राहत पैकेज घोषित किया, लगभग 33 लाख किसानों को होगा लाभ
- बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान के संदर्भ में गुजरात सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों की समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा की, जिससे राज्य के 10 लाख से अधिक किसानों को फायदा
- शून्य प्रतिशत ब्याज दर फसल ऋण अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में 33 लाख से अधिक किसानों को 3030.34 करोड़ रुपए से अधिक की ब्याज सहायता
3 वर्ष महिला सशक्तिकरण के, 3 वर्ष जन विश्वास के
- गुजरात में लखपति दीदी की संख्या 5 लाख 96 हजार हुई, गुजरात 10 लाख महिलाओं को बनाएगा आत्मनिर्भर
- नारी सशक्तिकरण के लिए नारी गौरव नीति-2024 घोषित
- वर्ष 2023 में पहली बार जेंडरबजट 1 लाख करोड़ रुपए के पार, 200 से अधिक योजनाएं केवल महिला-उन्मुखी
- वर्ष 2024-25 में जेंडरबजट में महिला सशक्तिकरण की कुल 804 योजनाएं समाविष्ट की गईं
- मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना अंतर्गत वार्षिक औसत 4 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ
- मार्च 2025 में अंत्योदय परिवारों की स्वयं-सहायता समूहों की महिलाओं को वित्तीय सहायता के लिए ‘जी-सफल’ (गुजरात स्कीम फॉरअंत्योदयफैमिलीजफॉरऑग्मेंटिंगलाइवलीहुड्स) योजना लॉन्च
3 वर्ष स्वास्थ्य कल्याण के, 3 वर्ष जन विश्वास के
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री अमृतम् (पीएमजेएवाई-मा) अंतर्गत गुजरात के नागरिकों को मिलने वाली 5 लाख रुपए की सहायता बढ़ाकर 10 लाख रुपए
- गुजरात स्कूली विद्यार्थियों को डिजिटलहेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला देश का एक मात्र राज्य, अब तक 1.15 करोड़ कार्ड जारी किए गए
- गुजरात में माता मृत्यु दर में 50 प्रतिशत तथा बाल मृत्यु दर में 57.41 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई
- नमो श्री योजना अंतर्गत 1 वर्ष में 3.88 लाख माताओं को मिली 238.77 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता
- 465 किडनी ट्रांसप्लांट कर गुजरात देश में प्रथम
- ‘वर्ल्डओबेसिटीडे’ के दिन ‘स्वस्थ गुजरात, मेदस्विता मुक्त गुजरात’ अभियान का प्रारंभ
- राज्य के आदिजाति क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए ट्राइबलजीनोमसीक्वेंसिंगप्रोजेक्टलॉन्च करने वाला गुजरात देश का प्रथम राज्य
3 वर्ष शिक्षा के जरिये सर्वांगीण विकास के, 3 वर्ष जन विश्वास के
- मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस अंतर्गत 13,353 नए क्लासरूम्स, 21,000 नए कम्प्यूटर लैब्स, 1,09,000 नए स्मार्टक्लासरूम्स, 5,000 नए स्टेलैब्स का कार्य पूर्ण
- वर्ष 2025 में कन्या केळवणी (शिक्षा) महोत्सव तथा शाला प्रवेशोत्सव की 23वीं कड़ी का सफल आयोजन
- स्कूलों से संभावित ड्रॉपआउट होने वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने लागू किया आर्टिफिशियलइंटेलिजेंस (एआई) आधारित अर्लीवॉर्निंगसिस्टम (ईडब्लूएस)
- मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार आहार योजना अंतर्गत 42 लाख से अधिक बच्चों को मिल रहा है लाभ
- नमो लक्ष्मी योजना अंतर्गत अब तक राज्य की 10 लाख से अधिक छात्राओं को 1000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता का भुगतान
- नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना अंतर्गत अब तक राज्य के 1.50 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 161 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता का भुगतान
3 वर्ष आदिजाति कल्याण के, 3 वर्ष जन विश्वास के
- आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 746 करोड़ रुपए की वृद्धि
- 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस समारोह के उपलक्ष्य में जनजातीय कल्याण योजना की शुरुआत
3 वर्ष युवा विकास के, 3 वर्ष जन विश्वास के
- राज्य में स्पोर्ट्सइन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन, 22 जिलों में 24 जिला खेल परिसर कार्यरत
- 2024 में खेल महाकुंभ 3.0 इवेंट में 71 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशनकराया
- राज्य में कॉमनवेल्थवेटलिफ्टिंगचैम्पियनशिप, नेशनल पुलिस गेम्स, नेशनल गेम्स 2022 जैसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल कार्यक्रम आयोजित हुए
- कॉमनवेल्थगेम्स 2030 की मेजबानी के लिए गुजरात का चयन
- अहमदाबाद में 825 करोड़ रुपए की लागत से वीर सावरकरस्पोर्ट्सकॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित
- गुजरात स्टूडेंटस्टार्टअप एंड इनोवेशनपॉलिसी (एसएसआईपी) 2.0 अंतर्गत आई-हब (i-Hub), अहमदाबाद में 600 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेशन के लिए समर्थन दिया गया और स्टार्टअप्स सृजन फंडसपोर्ट अंतर्गत 402 स्टार्टअप्स को अनुमानित 23 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की गई
3 वर्ष सुशासन के, 3 वर्ष जन विश्वास के
- ‘अर्निंगवेल, लिविंगवेल’ के मंत्र के साथ ‘विकसित गुजरात@2047’ का रोडमैप बनाने वाला गुजरात देश का प्रथम राज्य
- केन्द्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर ‘गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशनफॉरट्रांसफॉर्मेशन’ – ग्रिट की स्थापना
- गुजरात में प्रशासन की कार्यक्षमता तथा प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) का गठन
- 112 जन रक्षक प्रोजेक्ट की शुरुआत : पुलिस (100), एम्बुलेंस (108), फायर (101), महिलाहेल्पलाइन (181), चाइल्डहेल्पलाइन (1098) तथा डिजास्टरहेल्पलाइन (1070/1077) जैसी सेवाओं के लिए अब केवल 112 नंबर डायल करना होगा
- राजस्व क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय – खेती के उद्देश्य की नई, अविभाज्य या प्रतिबंधित शर्त की जमीनें पुरानी शर्त की मानी जाएंगी
- जमीन के खेती से खेती और खेती से गैर-खेती के उद्देश्य परिवर्तन के कार्य को लेकर बोनाफाइडपरचेजर के मामले में लैंडवैल्यूएशन के आधार पर प्रीमियम वसूली की मंजूरी की अधिकार सुपुर्दगी में फेरबदल
- पांच करोड़ रुपए के लैंडवैल्यूएशन पर प्रीमियम मंजूरी कलेक्टर स्तर पर मिलेगी, जंत्री मूल्य की 10 प्रतिशत वसूली भूमि उद्देश्य परिवर्तन एनए किया जाएगा।
3 वर्ष शहरी विकास के, 3 वर्ष जन विश्वास के
- वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष 2025 के रूप में घोषित किया गया
- मोटेरा से गांधीनगर के सेक्टर-1 तथा गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से गिफ्टसिटी तक के अहमदाबाद मेट्रो फेज-2 का सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण
- स्मार्टसिटी मिशन अंतर्गत राज्य के 6 स्मार्ट शहरों में 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक के 348 प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए
- राज्य की नौ नगर पालिकाओं को महानगर पालिका का दर्जा, अब गुजरात में कुल 17 महानगर पालिकाएँ
- पिछले 3 वर्षों में कुल 226 टीपी स्कीमों को मंजूरी
- स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 अंतर्गत अहमदाबाद शहर भारत का नंबर 1 स्वच्छ शहर घोषित
- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत देशभर में प्रथम, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में सूरत शहर शीर्षस्थ तीन शहरों में शामिल
3 वर्ष अग्रसर गुजरात के, 3 वर्ष जन विश्वास के
- भारत सरकार की स्टार्टअपरैंकिंग में पिछले चार वर्षों से गुजरात देश में प्रथम
- यूएन एजेंसी वर्ल्डटूरिज्मऑर्गेनाइजेशन (यूएनडब्लूटीओ) द्वारा धोरडो का विश्व के श्रेष्ठ टूरिज्मविलेज की सूची में समावेश
- यूनेस्को ने गुजरात के गरबा को ‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत’ घोषित किया
- कच्छ के स्मृतिवन भूकंप मेमोरियल म्यूजियम को विश्व के 7 सबसे सुंदर म्यूजियम्स की सूची में स्थान
- गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में गुजरात का टैब्लो लगातार तीसरे वर्ष पीपल्सचॉइसअवॉर्ड में पहले स्थान पर
- गुजरात राज्य योग बोर्ड के नाम पर 3 गिनीजवर्ल्डरिकॉर्ड दर्ज किए गए
3 वर्ष शांति एवं सुरक्षा के, 3 वर्ष जन विश्वास के
- भ्रष्ट तथा आपराधिक गतिविधियों द्वारा प्राप्त संपत्तियों को जब्त करने के लिए गुजरात स्पेशलकोर्ट्सएक्ट 2024 लागू
- गुजरात मानवबलि तथा अन्य अमानवीय, अनिष्ट एवं अघोरी प्रथा, काला जादू रोकने के लिए निर्मूलन विधेयक सर्वसंमति से पारित
- सार्वजनिक भर्ती तथा बोर्ड की परीक्षा में होने वाली अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए कड़ा कानून बनाया गया
- पिछले 3 वर्षों में गुजरात पुलिस ने 5426.25 करोड़ रुपए मूल्य का 65789.74 किलो ड्रग्स जब्त किया
- विश्वास प्रोजेक्ट अंतर्गत समग्र गुजरात में 7000 से अधिक सीसीटीवी कैमरा स्थापित किए गए हैं, जिनके कारण पिछले 3 वर्ष में 14,000 से अधिक मामलों के निराकरण में सहायता मिली
- अपराधों के शमन के लिए गुजरात पुलिस के दो पोर्टललॉन्च : 1) i-PRAGATI पोर्टल– जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता जाँच की प्रगति से पूरी तरह अवगत रहता है, 2) ‘तेरा तुझको अर्पण’ पोर्टल– साइबरक्राइमरिफंडपोर्टल
- वित्तीय साइबरक्राइम से जुड़ी शिकायतों के आधार पर फ्रीज हुए बैंक खातों को पुनः कार्यरत यानी अनफ्रीज कराने के लिए मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन ऐप्लिकेशनलॉन्च की
- राज्य में जोनवार कुल 6 नई एंटी-नारकोटिक्सटास्क फोर्स (एएनटीएफ) यूनिट्स शुरू करने का निर्णय; जो ड्रग्स की बिक्री, हेराफेरी तथा उत्पादन पर नियंत्रण लगाएंगी
- रिस्पॉन्स टाइम घटाकर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने के लिए गुजरात पुलिस ने शुरू किया प्रोजेक्ट ‘जीपी-द्रस्टि’ (गुजरात पुलिस– ड्रोनरिस्पॉन्स एंड एरियल सर्वेलांस टेक्निकल इंटरवेंशन्स)
