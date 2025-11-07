Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम भूपेंद्र पटेल ने किसानों के लिए की 10,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा, बेमौसम बारिश से फसलों को हुआ भारी नुकसान

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:47 PM (IST)

    गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस असाधारण बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार 9 नवंबर से किसानों से 15,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भी करेगी, जिससे अन्नदाताओं को आर्थिक सहायता मिलेगी।  

    prefferd source google
    Hero Image

    बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा

    डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए प्रभावित किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है।

    सीएम पटेल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में कहा, “गुजरात में पिछले दो दशकों में न हुई हो, ऐसी असाधारण बेमौसम बारिश इस वर्ष होने से राज्य के विभिन्न जिलों के किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है।”

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा, “इस संदर्भ में मैंने तथा मेरे सहयोगी मंत्रियों ने अलग-अलग जिलों में जाकर प्रभावित किसानों के साथ प्रत्यक्ष बातचीत कर उनकी स्थिति जानी।”

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार धरतीपुत्रों की व्यथा को समझ कर पूरी संवेदना से उनके साथ खड़ी है।

    उन्होंने कहा, “राज्यभर के किसानों की फसलों को हुए व्यापक नुकसान के समक्ष उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर मैं राज्य सरकार की ओर से धरतीपुत्रों के लिए लगभग 10 हजार करोड़ रुपए के राहत-सहायता पैकेज की घोषणा करता हूँ।”

    उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार 9 नवंबर से किसानों से समर्थन मूल्य पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की मूंगफली, मूंग, उड़द तथा सोयाबीन की खरीद भी करने जा रही है।

    मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, “मैं विश्वास देता हूँ कि राज्य सरकार अन्नदाताओं की आर्थिक सुख-समृद्धि की चिंता अपने सिर लेकर उनकी सहायता के लिए सदैव प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी।”