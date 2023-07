अध्‍यक्ष शक्तिसिंह गोहिल एवं विधायक जिग्नेश मेवाणी ने राज्‍य सरकार एवं पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार की पुलिस सुरक्षा की मांग को नजरअंदाज किया गया। इसके कारण दो भाईयों को जान से हाथ धोना पड़ा। कांग्रेस ने इस घटना के लिए राज्‍य सरकार एवं पुलिस की असंवेदनशीलता को जिम्‍मेदार बताया है। पूर्व विधायक नौशाद सोलंकी ने पोस्‍टमार्टम की वीडियोग्राफी कराने की मांग की।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा दलित भाइयों की हत्‍या का मामला

अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में दो दलित भाइयों की जमीन विवाद में हत्‍या मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार को अहमदाबाद व गांव में पुलिस सुरक्षा, हथियार का लाइसेंस व फास्‍ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग स्‍वीकार कर ली। पीड़ित परिवार इसके बाद शव लेने को तैयार हो गया। कांग्रेस ने इस घटना के लिए राज्‍य सरकार एवं पुलिस की असंवेदनशीलता को जिम्‍मेदार बताया है। पोस्टमार्टम की हो वीडियोग्राफी बुधवार रात्रि सुरेंद्रनगर जिले की चूडा तहसील के समढीयाला गांव के आलजी परमार 60 व उनका भाई मनोज परमार 54 की काठी दरबार समुदाय के लोगों ने जमीन विवाद को लेकर हत्‍या कर दी थी। पीड़ित परिवार ने हत्‍यारों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया था। उधर, कांग्रेस के पूर्व विधायक नौशाद सोलंकी ने पोस्‍टमार्टम की वीडियोग्राफी कराने की मांग की। पुलिस ने बताया कि अबतक 5 हमलावरों को पकड़ लिया गया है। जिला कलक्‍टर एवं पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिवार की पुलिस सुरक्षा, परिवार के सदस्‍य को हथियार का लाइसेंस देने व केस को फास्‍ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग पर लिखित सहमति दी, इसके बाद शव को स्‍वीकार किया। जिग्नेश मेवाणी ने लगाया लापरवाही का आरोप अध्‍यक्ष शक्तिसिंह गोहिल एवं विधायक जिग्नेश मेवाणी ने राज्‍य सरकार एवं पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार की पुलिस सुरक्षा की मांग को नजरअंदाज किया गया। इसके कारण दो भाईयों को जान से हाथ धोना पड़ा।

Edited By: Anurag Gupta