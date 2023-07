'जिनकी दादी ने लाखों लोगों को जेल में डाला, वे बता रहे हैं प्रजातंत्र खतरे में है' नड्डा का राहुल पर तंज

अहमदाबाद, जागरण डेस्क। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को गुजरात के गोधरा जिले में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला।

नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोगों के कल्याण और विकास की दिशा में काम कर रहे हैं, वहीं, दूसरी तरफ अन्य सभी राजनीतिक दल अपने स्वयं के परिवार को बचाने के लिए काम कर रहे हैं... उनमें से आधे से अधिक या तो जेल में थे या जमानत पर बाहर हैं।

