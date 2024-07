Gujarat: अहमदाबाद में रथ यात्रा की तैयारियां पूरी, परिवार संग जगन्नाथ मंदिर पहुंचे अमित शाह; मंगला आरती में लिया भाग

— ANI (@ANI) July 6, 2024

जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी पर, अहमदाबाद पुलिस के जेसीपी नीरज बडगुजर ने कहा कि आज भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथयात्रा निकलेगी। इस रथयात्रा के लिए पुलिस की ओर से रिहर्सल की जा चुकी है। 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन जैसी तकनीक निगरानी का भी सहारा लिया जाएगा। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है।

#WATCH | Ahmedabad: On Jagannath Rath Yatra preparation, JCP Ahmedabad Police, Neeraj Badgujar says, "Today, the 147th Rath Yatra of Lord Jagannath will take place. Rehearsals have been done for this Rath Yatra by the Police. More than 15,000 police personnel have been… pic.twitter.com/BL0hr7qPnc— ANI (@ANI) July 6, 2024