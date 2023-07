Indian football फैंस के लिए खुशखबरी, एशियाई खेलों में भाग लेंगी भारत की पुरुष और महिला फुटबॉल टीम

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Indian men and women football team to participate in Asian Games: खेल मंत्रालय द्वारा मौजूदा सेलेक्शन नियमों को आसान बनाने के फैसले के बाद भारतीय पुरुष और महिला फुटबॉल टीमों को चीन के हांगझू में आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने की मंजूरी मिल गई है। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने भारतीय फुटबॉल टीमों को एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने एशिया में टॉप-8 की रैंकिंग से बाहर होने इसके पीछे की वजह बताई थी।

इस स्थिति के जवाब में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) Indian Olympic Association ने खेल मंत्रालय से एक गंभीर अपील की, जिसमें पुरुष और महिला टीमों को इस बड़े आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया।

Good news for Indian football lovers!

Our national football teams, both Men’s and Women’s, are set to participate in the upcoming Asian Games.

The Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, has decided to relax the rules to facilitate participation of both the…— Anurag Thakur (@ianuragthakur) July 26, 2023