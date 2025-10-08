संजू सैमसन बने इंग्लिश प्रीमियर लीग के भारत में आधिकारिक एम्बेसडर

संजू सैमसन ने अपनी इस नई भूमिका की शुरुआत मुंबई के नेस्को सेंटर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम से की जहां उनकी मुलाकात इंग्लैंड और लिवरपूल के दिग्गज स्ट्राइकर माइकल ओवेन से हुई। इस मौके पर फुटबॉल स्क्रीनिंग और सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसने माहौल को उत्साह और रोमांच से भर दिया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत में आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस घोषणा के साथ ही यह साफ हो गया है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग भारतीय खेल बाजार को लेकर बेहद गंभीर है। देश में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। क्रिकेट मैदान पर अपनी ताबड़तोड़ पारियों और नेतृत्व क्षमता से पहचान बनाने वाले सैमसन अब फुटबॉल के प्रचार-प्रसार में भी नई भूमिका निभाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संजू सैमसन ने अपनी इस नई भूमिका की शुरुआत मुंबई के नेस्को सेंटर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम से की, जहां उनकी मुलाकात इंग्लैंड और लिवरपूल के दिग्गज स्ट्राइकर माइकल ओवेन से हुई। इस मौके पर फुटबॉल स्क्रीनिंग और सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसने माहौल को उत्साह और रोमांच से भर दिया।

लिवरपूल के फैंन हैं संजू सैमसन ने यहां कहा कि वे बचपन से ही लिवरपूल क्लब के बड़े प्रशंसक रहे हैं और फुटबॉल के प्रति उनका लगाव उनकी केरल की जड़ों और पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है। माइकल ओवेन ने भी भारत में फुटबॉल संस्कृति के तेजी से फैलने पर खुशी जताई और कहा कि यहां फुटबॉल का भविष्य बेहद उज्ज्वल है और यह खेल अब भारतीय युवाओं की नई पसंद बनता जा रहा है।

संजू का फुटबॉल से रिश्ता नया नहीं है। वे पहले से ही इंडियन सुपर लीग की प्रमुख टीम केरल ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हैदराबाद फुटबॉल क्लब के खिलाफ मुकाबले के दौरान उनकी उपस्थिति ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया था और यह साबित किया कि सैमसन केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि फुटबॉल को भी नई पहचान देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

केरल फुटबॉल का गढ़ केरल को लंबे समय से भारतीय फुटबॉल का गढ़ माना जाता है। यहां के जुनूनी प्रशंसक, खचाखच भरे स्टेडियम और प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस राज्य की ताकत को दर्शाते हैं। कोच्चि का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों का गवाह रहा है। सैमसन की यह नई जिम्मेदारी न केवल केरल बल्कि पूरे भारत में युवाओं को प्रेरणा देगी और फुटबॉल के भविष्य को मजबूत बनाएगी।