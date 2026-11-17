स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एसएएएफ चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर 10वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया है। ढाका में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और खिताबी जंग में 2-1 से बाजी मारी। टूर्नामेंट के इतिहास में भारत और पाकिस्तान पहली बार फाइनल में एक-दूसरे का सामना कर रहे थे और टीम इंडिया ने मैच को अपने नाम किया।

भारत ने ग्रुप स्टेज में कमाल का प्रदर्शन किया था और अजेय रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और पहली बार फाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने इससे पहले ग्रुप स्टेज में भी पाक टीम को रौंदा था और अब फाइनल में भी उनके खिलाफ जीत हासिल कर ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है।

पाकिस्तान की शुरुआती बढ़त फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने शुरुआत में भारत पर बढ़त बना ली थी। टीम इंडिया पहले हाफ में पाकिस्तान से पीछे थी। पाकिस्तानी टीम का डिफेंस भेदने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को संघर्ष करना पड़ रहा था। पाक ने खेल के 45+1 मिनट में पहला गोल दागा और भारत पर 1-0 की बढ़त बना ली। इसी के साथ टीम इंडिया पर दबाव बढ़ गया क्योंकि वे पीछे चल रहे थे।

भारत ने किया जबरदस्त पलटवार दूसरे हाफ में भी पाकिस्तान ने शुरुआत में शानदार खेल को जारी रखा। हालांकि, 59वें मिनट में पाकिस्तानी डिफेंडर जुनैद खान को रेड कार्ड मिला और एक कम खिलाड़ी के साथ पाक को खेलना पड़ा। इसका भारत ने फायदा उठाया और खेल के 60वें मिनट में पहला गोल किया। टीम इंडिया ने फॉरवर्ड सुहैल अहमद भट की मदद से मुकाबले का अपना पहला गोल दागा और स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। हालांकि, 88वें मिनट में डिफेंडर संदीप मंडी के शानदार हेडर से भारत ने 2-1 की बढ़त बनाई। उनका ये गोल भारत के लिए विनिंग गोल साबित हुआ।