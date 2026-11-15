पुर्तगाल ने पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया स्पेशल ट्रिब्यूट, फिर मिली करारी हार; कोच ने दिखाई अकड़

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया के महान फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कुछ दिन पहले इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का एलान कर दिया था। उनके संन्यास के बाद अपना पहला मैच खेलने उतरी पुर्तगाल की टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। डेनमार्क ने शनिवार को उसे 4-1 से न भूलने वाली शिकस्त दी।

यूईएफए नेशंस लीग में खेले गए इस मैच में रोनाल्डो नहीं थे और उनकी कमी साफ दिख रही थी। हालांकि, मैच के बाद कोच जॉर्ज जीसस ने कहा कि जब रोनाल्डो हैं ही नहीं तो कमी किस बात की। यह मौजूदा यूईएफए नेशंस लीग में पुर्तगाल की पहली हार है। इस टीम ने अपने शुरुआती चारों मैच जीते थे।