SAFF Championship: सुहैल अहमद के दम पर पर भारत ने मालदीव को रौंदा, सेमीफाइनल में बनाई जगह

प्रेट्र, ढाका। भारतीय फुटबॉल टीम ने बुधवार को ग्रुप बी के मुकाबले में मालदीव को 1-0 से हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ (सैफ) चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत की ओर से सुहैल अहमद भट ने पहले हाफ में गोल करके टीम को जीत दिलाई।

सुहैल अहमद ने मैच के 38वें मिनट में पेनाल्टी पर गोल दागकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इससे पहले अब्दुल रबीह को विपक्षी टीम के खिलाड़ी ने पेनाल्टी बाक्स में फाउल किया था जिसके बाद भारत को पेनाल्टी मिली।