IND vs NZ: फ्रेंड्ली मैच में भारत के हाथ लगी निराशा, न्यूजीलैंड ने दी करारी शिकस्त

प्रेट्र, ऑकलैंड। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को नवंबर फीफा विंडो के अपने पहले अंतरराष्ट्रीय मैत्री मुकाबले में गुरुवार को न्यूजीलैंड से 0-5 से करारी हार का सामना करना पड़ा। अब दोनों टीमें रविवार को क्राइस्टचर्च में एक बार फिर आमने-सामने होंगी।

भारतीय टीम का यह न्यूजीलैंड की धरती पर पहला मुकाबला था। बिजाय वर्गीज के आत्मघाती गोल से न्यूजीलैंड का खाता खुला। वहीं जेसी रैंडल ने न्यूजीलैंड के लिए दो गोल दागे, जबकि क्रिस वुड और लाचलान बेलिस ने भी एक-एक गोल किया।

विशाल ने और बड़ी हार से बचाया पिछले साल जून के बाद पहली बार राष्ट्रीय टीम में वापसी कर रहे भारतीय गोलकीपर विशाल कैथ ने कई शानदार बचाव किए। उन्होंने दूसरे हाफ में पेनाल्टी भी रोकी, वर्ना भारत की हार का अंतर और ज्यादा हो सकता था। वहीं 2018 के बाद पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे अनिरुद्ध थापा ने मिडफील्ड में टीम की कमान संभाली।

न्यूजीलैंड ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। भारत के 28 वर्षीय कप्तान ने बाईं ओर से रैंडल को रोकने की कोशिश की, लेकिन पांचवें मिनट में मेजबान टीम ने बढ़त बना ली। कुछ ही देर बाद कैथ ने मैथ्यू गारबेट के शाट को रोक दिया।