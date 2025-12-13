'मैं बस इधर-उधर घूम रहा हूं,' आयोजकों पर नाराज हुए मेसी, पूर्व भारतीय फुटबॉलर ने खोल दी पोल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलरों में से एक हैं। इसलिए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कोलकाता में फैंस अपने पसंदीदा सुपरस्टार की एक झलक पाकर बहुत खुश थे। मेसी को देखने के लिए फैंस ने 4,500 रुपये से 10,000 रुपये के टिकट खरीदे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, 38 साल के मेसी की ठीक से एक झलक न मिलने पर वे निराश हो गए। मेसी, जो कड़ी सुरक्षा और VVIPs से घिरे हुए थे, स्टेडियम में आने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही सॉल्ट लेक स्टेडियम से चले गए, जिससे समर्थक निराश हो गए।

जल्दी चलेग गए मेसी इसके बाद पूरी तरह से अफरा-तफरी मच गई। पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने में नाकाम रही और नतीजतन रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को तैनात करना पड़ा। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, मेसी लगातार सैकड़ों लोगों से घिरे हुए थे। इसके कारण फैंस को मेसी की एक झलक नहीं मिली और अर्जेंटीना के सुपरस्टार वहां से चले गए।

इससे पहले, स्टेडियम में घुसने के बाद, मेसी तुरंत मोहन बागान ऑल स्टार्स और डायमंड हार्बर ऑल स्टार्स के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने गए, जिन्होंने फुटबॉल आइकन के आने से ठीक पहले एक एग्जिबिशन मैच खेला था। आयोजकों से नाराज हुए मेसी पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर लालकमल भौमिक, जो डायमंड हार्बर ऑल स्टार्स टीम का हिस्सा थे, ने अब अंदर की बातें बताई हैं। उन्होंने खुलासा किया कि मैदान पर अपने समय के दौरान मेसी ने भी कुप्रबंधन की शिकायत की थी।

भौमिक ने Livemint को बताया, शुरुआत में मेसी खिलाड़ियों से मिलकर खुश लग रहे थे। थोड़ी देर बाद, मैंने मेसी को अपनी टीम से यह कहते हुए सुना, 'जब से मैं अंदर आया हूं, मैं बस इधर-उधर घूम रहा हूं। यह क्या हो रहा है?'