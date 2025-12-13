Lionel Messi Tour of India Live Updates: मेसी ने किया अपने स्टेच्यू का उद्घाटन, प्रदर्शनी मैच शुरू
Lionel Messi Live Updates: फुटबॉल की दीवानगी के लिए मशहूर कोलकाता में अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी का आगमन हुआ है और इस शहर में गजब का उत्साह देखने को मिला है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। फुटबॉल की दुनिया के महान खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी इस समय भारत दौरे पर हैं। वह कोलकाता से इस दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर इस शहर में मेसी का स्टेच्यू होगा और यहां वह दोस्ताना मैच भी खेलेंगे। यहां से मेसी फिर हैदराबाद, मुंबई भी जाएंगे।
Lionel Messi India Live Updates: प्रदर्शनी मैच शुरू
मेसी कुछ ही देर में युवा भारती क्रीडांगना स्टेडियम पहुंचेगे। उनके सम्मान में यहां मोहन बागान ऑल स्टार्स बनाम डायमंड हार्बर ऑल स्टार प्रदर्शनी मैच रखा गया है जो शुरू हो चुका है।
Lionel Messi India Live Updates: स्टेच्यू देखने के बाद मेसी का रिएक्शन
अपने स्टेच्यू का उद्घाटन करने के बाद मेसी का रिएक्शन देखने लायक था। वह हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे।
Leo Messi’s unveiling the 70 feet statue of him in Kolkata.— We Are Messi 🔟 (@WeAreMessi) December 13, 2025
He talks about how he’s “happy to be here” pic.twitter.com/1690fKRx1X
Lionel Messi India Live Updates: मेसी ने किया स्टेच्यू का उद्घाटन
लियोनेल मेसी ने अपने 70 फिट ऊंचे स्टेच्यू का वर्चुअली उद्घाटन किया है। उन्होंने सॉल्ट लेग स्टेडियम से इसका उद्घाटन किया।
VIDEO | Kolkata: Football icon Lionel Messi to virtually unveil his 70-foot statue from Salt Lake stadium, with West Bengal Minister Sujit Bose and Bollywood actor Shah Rukh Khan present at the event.#LionelMessi #Kolkata #Football— Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2025
(Full VIDEO available on PTI Videos –… pic.twitter.com/dqISIwMgl4
Lionel Messi India Live Updates: कोलकात में मेसी की दीवानगी
फुटबॉल की दुनिया के दिग्गज लियोनेल मेसी इस समय भारत दौरे पर हैं और उनके इस दौरे का पहला पड़ाव अपनी फुटबॉल की दीवानगी के लिए मशहूर कोलकाता है। यहां फैंस में मेसी को लेकर काफी उत्साह है। पूरा शहर उनके लिए जुनूनी दिखाई दे रहा है।