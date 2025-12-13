Language
    Lionel Messi Tour of India Live Updates: मेसी ने किया अपने स्टेच्यू का उद्घाटन, प्रदर्शनी मैच शुरू

    Lionel Messi Live Updates: फुटबॉल की दीवानगी के लिए मशहूर कोलकाता में अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी का आगमन हुआ है और इस शहर में गजब का उत्साह देखने को मिला है। 

    By Abhishek Upadhyay Sat, 13 Dec 2025 12:06 PM (IST)
    लियोनेस मेसी इस समय भारत के दौरे पर हैं

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। फुटबॉल की दुनिया के महान खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी इस समय भारत दौरे पर हैं। वह कोलकाता से इस दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर इस शहर में मेसी का स्टेच्यू होगा और यहां वह दोस्ताना मैच भी खेलेंगे। यहां से मेसी फिर हैदराबाद, मुंबई भी जाएंगे। 

    13 Dec 202512:07:33 PM

    Lionel Messi India Live Updates: प्रदर्शनी मैच शुरू

    मेसी कुछ ही देर में युवा भारती क्रीडांगना स्टेडियम पहुंचेगे। उनके सम्मान में यहां मोहन बागान ऑल स्टार्स बनाम डायमंड हार्बर ऑल स्टार प्रदर्शनी मैच रखा गया है जो शुरू हो चुका है। 

    13 Dec 202511:58:20 AM

    Lionel Messi India Live Updates: स्टेच्यू देखने के बाद मेसी का रिएक्शन


    अपने स्टेच्यू का उद्घाटन करने के बाद मेसी का रिएक्शन देखने लायक था। वह हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। 

    13 Dec 202511:35:29 AM

    Lionel Messi India Live Updates: मेसी ने किया स्टेच्यू का उद्घाटन

    लियोनेल मेसी ने अपने 70 फिट ऊंचे स्टेच्यू का वर्चुअली उद्घाटन किया है। उन्होंने सॉल्ट लेग स्टेडियम से इसका उद्घाटन किया। 

    13 Dec 202511:29:54 AM

    Lionel Messi India Live Updates: कोलकात में मेसी की दीवानगी

    फुटबॉल की दुनिया के दिग्गज लियोनेल मेसी इस समय भारत दौरे पर हैं और उनके इस दौरे का पहला पड़ाव अपनी फुटबॉल की दीवानगी के लिए मशहूर कोलकाता है। यहां फैंस में मेसी को लेकर काफी उत्साह है। पूरा शहर उनके लिए जुनूनी दिखाई दे रहा है। 