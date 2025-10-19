Language
    मेसी की हैट्रिक से जीता मियामी, नैशविले को दी 5-2 से शिकस्त

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:46 PM (IST)

    लियोनेल मेसी ने दूसरी बार जड़ी हैट्रिक। फाइल फोटो

    नैशविले, एपी। लियोनेल मेसी ने अपने करियर की दूसरी मेजर लीग साकर (एमएलएस) हैट्रिक बनाई, जिससे इंटर मियामी ने नैशविले एससी पर 5-2 से जीत हासिल की। मेसी इस सीजन में 29 गोल के साथ एमएलएस में सबसे ज्यादा गोल स्कोरर हैं। पिछली बार उन्होंने 19 अक्टूबर को न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन पर इंटर मियामी की 6-2 की जीत में भी हैट्रिक बनाई थी।

    मेसी ने 35वें मिनट में मियामी के लिए पहला गोल किया और बाक्स के सेंटर के बाहर शाट लगाकर सीजन का अपना 27वां गोल करके इंटर मियामी को 1-0 की बढ़त दिलाई। वहीं, नैशविले एससी ने 43वें मिनट में सैम सर्रिज के हेडर से जवाब दिया और खेल 1-1 से बराबर कर दिया, जबकि पहले हाफ के स्टापेज टाइम के छठे मिनट में जैकब शैफेलबर्ग ने लेफ्ट पोस्ट से हनी मुख्तार के रिबाउंड पर गोल करके नैशविले को 2-1 से आगे कर दिया।

    इसके बाद 62वें मिनट में पेनाल्टी पर मेसी ने अपना दूसरा गोल कर स्कोर 2-2 बराबर कर दिया। चार मिनट बाद ही बाल्टासर रोड्रिगेज ने बाक्स के सेंटर से शाट मारकर इंटर मियामी को 3-2 की बढ़त दिला दी। मेसी ने 81वें मिनट में तीसरा गोल किया। टेलास्को सेगोविया ने स्टापेज के एक मिनट बाद इंटर मियामी का पांचवां गोल करके बड़ी जीत पक्की कर दी।

    बार्सिलोना ने गिरोना को दी शिकस्त

    सब्स्टीट्यूट रोनाल्ड अराउजो ने ला लीगा में स्टापेज टाइम में गोल कर बार्सिलोना को गिरोना पर 2-1 से जीत दिलाई। इससे पहले पेड्री ने मैच के 13वें मिनट में गोल कर बार्सिलोना को बढ़त दिलाई थी। वहीं 20 वें मिनट में एक्सल विट्सेल ने गोल कर गिरोना को बराबरी दिला दी थी। अंतिम और निर्णायक गोल में बार्सिलोना के सेंट्रल डिफेंडर अराउजो ने स्ट्राइकर की तरह मूव किया और जब वह अपने मार्कर के सामने स्लाइड किया। इसके बाद पास के पोस्ट की ओर दौड़े और फ्रेंकी डे जोंग के एक लो पास को कुशलता से मोड़कर गोल करते हुए घरेलू दर्शकों को उत्साहित किया।

    बायर्न ने डार्टमुंड को 2-1 से हराया

    बुंडेसलीगा में बार्यन ने हैरी केन और फिर माइकल ओलिस के गोल की बदौलत बोरुसिया डार्टमुंड को 2-1 से हराया। 22 वें मिनट में हैरी केन ने गोल कर बायर्न को बढ़त दिलाई। वहीं, माइकल ओलिस ने 74वें मिनट में गोल कर बायर्न की बढ़त दो गुनी कर दी। 84वें मिनट में जूलियन ब्रैंट ने गोल कर डार्टमुंड की हार के अंतर को कम किया। इस सीजन में डार्टमुंड की यह पहली हार रही। गत चैंपियन बायर्न के हैरी केन ने कहा कि यह पहले बनाम दूसरे का मैच था। हम अपना मोमेंटम बनाए रखने और हर मुमकिन गेम जीतने की कोशिश करते रहने के बारे में बहुत बात करते हैं।