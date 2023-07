Lionel Messi: मेसीमय हुआ अमेरिका का मियामी शहर, इंटर मियामी क्लब में लियोनेल मेसी का हुआ भव्य स्वागत

Lionel Messi Joins Inter Miami इंटर मियामी की प्रतीक्षा को समाप्त करते हुए अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी रविवार को उनके घरेलू स्टेडियम में अमेरिकी फुटबॉल क्लब से जुड़ गए। इस दौरान दर्शकों ने उनका भव्य स्वागत किया गया और क्लब के मालिकों जिनमें इंग्लैंड के स्टार फुटबालर डेविड बेकहम भी शामिल थे ने उन्हें उनकी 10 नंबर की पिंक जर्सी सौंपी।

Lionel Messi Joins Inter Miami team MLS

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। इंटर मियामी की प्रतीक्षा को समाप्त करते हुए अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी रविवार को उनके घरेलू स्टेडियम में अमेरिकी फुटबॉल क्लब से जुड़ गए। इस दौरान दर्शकों ने उनका भव्य स्वागत किया गया और क्लब के मालिकों जिनमें इंग्लैंड के स्टार फुटबालर डेविड बेकहम भी शामिल थे, ने उन्हें उनकी 10 नंबर की पिंक जर्सी सौंपी। कई वर्षों की भाग दौड़ के बाद इंटर मियामी क्लब लियोनेल मेसी को टीम में शामिल करने में सफल हुआ है। यह स्टेडियम में उपस्थित दर्शकों के उत्साह से भी प्रत्यक्ष हो रहा था। मेसी ने इस दौरान उपस्थित दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे भरोसा है कि हमें कई अद्भुत अनुभव होंगे। रविवार को शायद यह पहला अनुभव था। खराब मौसम और वर्षा के बावजूद स्टेडियम खचाखच भरा था, और दर्शक कार्यक्रम के विलंब होने के बावजूद विचलित नहीं हुए और अपने नए दिग्गज खिलाड़ी का अभिनंदन करने के लिए उपस्थित रहे। मेसी ने यह देखते हुए दर्शकों से कहा, मैं मियामी आकर बहुत प्रसन्न हूं और आपके समक्ष खेलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी को अपने परिवार का इस तरह अभिनंदन करने के लिए धन्यवाद करता हूं।टीम के सह मालिक और अध्यक्ष बेकहम ने इस दौरान कहा, आज रात विश्व के महानतम खिलाडि़यों में से एक का मियामी शहर में विशिष्ट स्वागत हो रहा है। यह हमारे समर्थक हैं, जो इस पल का उत्सव मना रहे हैं। यह हमने कमाया है और इस पर मुझे बहुत गर्व है। क्लब के मुख्य मालिक जोर्ग मास ने कहा, जब मैं और डेविड पहली बार मिले थे और हमने स्वप्न देखा था कि इंटर मियामी किसका प्रतिनिधित्व करेगा तब हमने निर्धारित किया था कि हम स्वप्न देखने की आजादी का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमने केवल अतिविशिष्ट खिलाड़ियों को शामिल करने का नहीं, बल्कि फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलड़ियों में से एक को शामिल करने का स्वप्न देखा था। वह नाम है लियोन आंद्रेस मेसी।

