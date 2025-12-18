Language
    'भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्ज्वल होगा', मेसी ने इंस्टाग्राम पर दौरे का एक मिनट का क्लिप पोस्ट किया

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:00 AM (IST)

    3 दिन भारत में रहे थे मेसी।

    नई दिल्ली, पीटीआई: स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी ने अपने भारत दौरे के दौरान शानदार मेहमाननवाजी के लिए आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि भारत का फुटबॉल में भविष्य उज्जवल होगा। मेसी ने अपने भारत दौरे में चार शहरों का दौरा किया और इस दौरान हजारों प्रशंसक अर्जेंटीना के इस दिग्गज खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए धक्का-मुक्की कर रहे थे।

    जामनगर में अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वंतारा वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का दौरा करने के लिए भारत में अपना प्रवास एक दिन के लिए बढ़ाने के बाद मेसी बुधवार को मियामी के लिए रवाना हो गए। इस 38 वर्षीय फुटबॉलर ने इंस्टाग्राम पर दौरे का एक मिनट का क्लिप पोस्ट किया, जिसमें वह भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर, बालीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान और कई युवा फुटबॉलरों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

     

     

     
     
     
    मेसी ने कहा कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता का दौरा अद्भुत रहा। पूरे दौरे के दौरान आपने जिस गर्मजोशी से स्वागत, उदार आतिथ्य सत्कार और प्रेम भाव दिखाया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्ज्वल है। मेसी ने ऐसे समय में भारतीय फुटबॉल को शुभकामना दी है, जबकि वह अपने बुरे दौर से गुजर रही है।

    कोई व्यावसायिक साझेदार नहीं मिलने के कारण घरेलू सत्र शुरू नहीं हो पा रहा है, जबकि राष्ट्रीय टीम का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है। विश्व के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक मेस्सी ने इस यात्रा के दौरान कोई भी प्रतिस्पर्धी फुटबॉल मैच नहीं खेला। इस दौरे के दौरान उनके साथ उरुग्वे के महान खिलाड़ी और उनके करीबी मित्र लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के साथी खिलाड़ी रोड्रिगो डी पाल भी थे।

