1 अरब के विमान से भारत आए हैं लियोनेल मेसी, सुविधाएं और खूबियां ऐसी कि उड़ा दे होश

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी तीन दिवसीय दौरे पर हैं। कोलकाता में उन्हें देखने के का जुनून फैंस के सिर चढ़कर बोला। दिसबंर की कड़ाके की ठंड में भी हजारों लोग आधी रात के बाद एयरपोर्ट के बाहर इतंजार करते हुए दिखाई दिए। GOAT इंडिया टूर 2025 के लिए मेसी शनिवार रात कोलकाता पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, हवाई अड्डे के कुछ भाग्यशाली कर्मचारियों को ही अर्जेंटीना के सुपरस्टार की एक झलक देखने का मौका मिला, जब वह निजी गल्फस्ट्रीम वी जेट से शनिवार तड़के 2:26 बजे पहुंचे तो पूरा शहर खुशी से झूम उठा। से उतरे, जिसमें वह सफेद टी-शर्ट के ऊपर काले सूट में बेहद आकर्षक लग रहे थे। फिर उन्हें सीधे रनवे से होटल ले जाया गया।

ऐसी है विमान की खूबियां रिपोर्ट्स के अनुसार, गल्फस्ट्रीम वी (जीवी) बेहद लग्जरी है। यह लंबी दूरी का बिजनेस जेट है जो 6,500 समुद्री मील तक यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। न्यूयॉर्क से टोक्यो और लंदन से सिंगापुर तक की नॉन-स्टॉप उड़ानें आसानी से पूरी कर सकता है।

लगभग 1 अरब रुपये है कीमत जीवी विमान को 51,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जिसका मतलब है कि यह अधिकांश हवाई यातायात से बच सकता है और 550 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से उड़ान भर सकता है। इसका केबिन 96.42 फीट लंबा और 25.83 फीट ऊंचा है। यह गल्फस्ट्रीम के जी500 और जी550 मॉडल की तुलना में थोड़ा अधिक विशाल है।

गल्फस्ट्रीम वी (जीवी) विमान उम्र, स्थिति और अपग्रेड के आधार पर लगभग 9 मिलियन (लगभग 82 करोड़ रुपये) से 14 मिलियन डॉलर (लगभग 1 अरब रुपये) का होता है, जबकि नए जीवी (अब अक्सर जी550/जी650 वेरिएंट) 40 मिलियन डॉलर (लगभग 4 अरब रुपये) से अधिक के हो सकते हैं। ईंधन, चालक दल, रखरखाव और हैंगर के लिए सालाना परिचालन लागत लगभग 2-4 मिलियन डॉलर ( लगभग 18 से 36 करोड़ रुपये) होने की उम्मीद है।