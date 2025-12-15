Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    LIVE BLOG

    Lionel Messi in Delhi Live Updates: मेसी से मिलेंगे विराट कोहली? 'GOAT' के स्वागत के लिए दिल्ली में हाई अलर्ट

    Lionel Messi in Delhi Live Updates: भारत दौरे पर आए फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी आज दिल्ली आ रहे हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में उनकी मेजबानी के लिए तैयारियां चल रही हैं। यह उनके दौरे का आखिरी चरण होगा।
     

    By Priyanka Joshi Mon, 15 Dec 2025 11:07 AM (IST)
    Lionel Messi in Delhi Live Updates: मेसी से मिलेंगे विराट कोहली? 'GOAT' के स्वागत के लिए दिल्ली में हाई अलर्ट

    Lionel Messi in Delhi Live Updates: आज दिल्ली पहुंचेंगे लियोनेल मेसी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Lionel Messi in Delhi Live Updates: दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में गिने जाने वाले लियोनेल मेसी (GOAT Tour of India 2025 LIVE) आज अपने भारत दौरे के आखिरी दिन दिल्ली में कई अहम लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। मेसी सुबह 10:45 बजे राष्ट्रीय राजधानी पहुंचेंगे। इसके बाद वह शहर के एक होटल में करीब 50 मिनट का मीट एंड ग्रीट सेशन करेंगे।

    इसके बाद मेसी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Lionel Messi PM Modi) के आधिकारिक आवास जाएंगे, जहां वह पीएम मोदी के साथ लगभग 20 मिनट बिताएंगे। पीएम से मुलाकात के बाद मेसी एक सांसद के आवास पर होने वाली खास बैठक में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल कर रहे हैं, जो पहले AIFF के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

    इस बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, अर्जेंटीना के भारत में राजदूत मारियानो अगुस्टिन काउसीनो और प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख राहुल नवीन के भी शामिल होने की संभावना है। भारत दौरे के अंतिम चरण में मेसी अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे। 


    15 Dec 202511:07:29 AM

    Lionel Messi Live Updates: लियोनेल मेसी दिल्ली के लिए चार्टर फ्लाइट से आएंगे

    अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी मुंबई से दिल्ली चार्टर फ्लाइट से उड़ान भरेंगे और वहां लगभग 12:30 बजे उतरने की उम्मीद है। पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात तय थी, वह अब कार्यक्रम से हटा दी गई है। इसके बजाय मेसी मुख्य न्यायाधीश और सेना प्रमुख से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वह अपने होटल में मीट एंड ग्रीट सेशन में भी हिस्सा लेंगे।

    15 Dec 202510:22:04 AM

    Lionel Messi in Delhi Live Updates: मेसी से विराट कोहली के मिलने की संभावना

    दिल्ली में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी से विराट कोहली मिलने की संभावना है। इससे पहले मेसी मुंबई में भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से मिले थे, जबकि कोलकाता में उनकी मुलाकात सौरव गांगुली से हुई थी।

    15 Dec 202510:06:02 AM

    Lionel Messi Delhi Live Updates: मेसी का आज दिल्ली का शेड्यूल

    सुबह- पीएम मोदी से मुलाकात (पीएम आवास) 

    1:30 PM- सम्मान समारोह(अरुण जेटली स्टेडियम- दिल्ली)

    2:30 PM- वेलकम म्यूजिक

    2:50 PM- सेलिब्रेटी फुटबॉल मैच

    3:30 PM- मेसी सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच में शामिल होंगे

    3:45 PM-30 बच्चों के साथ बातचीत

    4:20 PM- स्टेज सेरेमनी

    15 Dec 20259:58:51 AM

    Lionel Messi Delhi Live Updates: दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे लियोनेल मेसी

    अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पीएम से मिलने के बाद मेसी दोपहर 1:30 बजे से अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले सम्मान समारोह का हिस्सा बनेंगे। मेसी इस समय भारत में अपने 3 दिवसीय ‘GOAT इंडिया टूर’ पर हैं और आज उनके इस खास दौरे का आखिरी दिन है। इससे पहले शनिवार को मेसी कोलकाता और हैदराबाद पहुंचे थे, जहां उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे।

    वहीं रविवार यानी 14 दिसंबर को मेसी मुंबई पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से हुई।