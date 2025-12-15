Lionel Messi in Delhi Live Updates: मेसी से मिलेंगे विराट कोहली? 'GOAT' के स्वागत के लिए दिल्ली में हाई अलर्ट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Lionel Messi in Delhi Live Updates: दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में गिने जाने वाले लियोनेल मेसी (GOAT Tour of India 2025 LIVE) आज अपने भारत दौरे के आखिरी दिन दिल्ली में कई अहम लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। मेसी सुबह 10:45 बजे राष्ट्रीय राजधानी पहुंचेंगे। इसके बाद वह शहर के एक होटल में करीब 50 मिनट का मीट एंड ग्रीट सेशन करेंगे।

इसके बाद मेसी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Lionel Messi PM Modi) के आधिकारिक आवास जाएंगे, जहां वह पीएम मोदी के साथ लगभग 20 मिनट बिताएंगे। पीएम से मुलाकात के बाद मेसी एक सांसद के आवास पर होने वाली खास बैठक में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल कर रहे हैं, जो पहले AIFF के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

इस बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, अर्जेंटीना के भारत में राजदूत मारियानो अगुस्टिन काउसीनो और प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख राहुल नवीन के भी शामिल होने की संभावना है। भारत दौरे के अंतिम चरण में मेसी अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे।