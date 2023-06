नई दिल्‍ली, स्‍पोर्ट्स डेस्‍क। भारतीय फुटबॉल टीम ने लेबनान को 2-0 से मात देकर इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब जीता। इस जीत पर ओडिशा सरकार ने भारतीय टीम को 1 करोड़ रुपये ईनामी राशि देने की घोषणा की। इसके बाद भारतीय फुटबॉल टीम ने जो फैसला लिया, उसने फैंस का दिल जीत लिया है।

भारतीय फुटबॉल टीम ने कोच इगोर स्‍टीमाक के नेतृत्‍व में प्राइज मनी के 20 लाख रुपये बालेश्‍वर हादसे में पीड़‍ितों को दान करने का फैसला लिया है। भारतीय फुटबॉल टीम ने ट्वीअ करके इसकी जानकारी दी है।

भारतीय फुटबॉल टीम ने ट्वीट किया, ''हम ओडिशा सरकार के आभारी हैं, जिन्‍होंने हमारी जीत के बाद टीम को ईनामी राशि दी। इसके बाद ड्रेसिंग रूम में हमने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि उस ईनामी राशि में से 20 लाख रुपये का दान करेंगे, जो कि उन परिवारों के लिए राहत और रिहैब का काम करेंगे, जिनका इस महीने की शुरुआत में दुर्भाग्‍यवश ट्रेन हादसे में नुकसान हुआ।''

We’re grateful for the gesture by the Government of Odisha to award the team with a cash bonus for our win.

In what was an instant and collective decision by the dressing room, we’ve decided to donate Rs. 20 lakh of that money towards relief and rehabilitation… pic.twitter.com/l2SbRzUeKJ— Indian Football Team (@IndianFootball) June 19, 2023