SAFF Championship 2023 Final Live: पहले हॉफ का खेल खत्म, 1-1 की बराबरी पर भारत-कुवैत

भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के पास मंगलवार को बेंगलुरु के श्री कांतीरावा स्टेडियम में सैफ चैंपियनशिप फाइनल में कुवैत से भिड़ने के साथ ही इतिहास रचने का मौका है। भारत अपनी नौवीं सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने का मौका है। भारत की टीम आज फाइनल में ऑरेंज जर्सी और कुवैत की टीम ब्लू जर्सी में मैच खेलने उतरेगी।

SAFF Championship 2023 Final Live IND vs KUW. Image Twitter

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। SAFF Championship 2023 Final India vs Kuwait Live: भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के पास मंगलवार को बेंगलुरु के श्री कांतीरावा स्टेडियम में सैफ चैंपियनशिप फाइनल में कुवैत से भिड़ने के साथ ही इतिहास रचने का मौका है। भारत के अपनी नौवीं सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने का मौका है। SAFF Championship 2023 Final Live: भारत ने किया पहला गोल भारत ने खेल 37वें मिनट में पहला गोल किया है। कप्तान छेत्री ने गेंद को नेट तक पहुंचाने में कोई गलती नहीं की। हालांकि बार-बार फाउल से भारत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। SAFF Championship 2023 Final Live: 30 मिनट का खेल खत्म कुवैत बार-बार फाउल कर रहा है, जिसके कारण स्टेडियम में मौजूद लोग खुशी मना रहे हैं। अल अनेजी की जगह डिफेंस में हमाद अल हरबी ले रहे हैं। फाउल ऑन के लिए संदेश झिंगन को येलो कार्ड दिखाया गया। SAFF Championship 2023 Final Live: कुवैत का पहला गोल- आज कुवैत की टीम ने बढ़त बनाते हुए पहला गोल कर लिया है। एक गोल से पीछे होने के कारण भारत खेल में निरंतर सकारात्मकता से आगे बढ़ते हुए। हालांकि, टीम के कप्तान गुस्से में नजर आए। कुवैत को हराया चुका है भारत- दो हफ्ते पहले ही भारत ने फाइनल में लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप ट्रॉफी जीती थी। इस चैंपियनशिप की शुरुआत भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से चैंपियनशिप की शुरुआत की थी, जिसमें कप्तान छेत्री ने हैट्रिक लगाकर इतिहास रचा था। भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया था। इसके बाद भारत ने नेपाल 2-0 से हराया था। कुवैत के खिलाफ मुकाबले में भी भारत ने 1-0 से जीत हासिल की थी। पिछले मैच में लेबनान को हराया केवल ईरान के खिलाफ भारत का मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। इसके बाद भारत ने लेबनान को 4-2 हराया। हालांकि भारत लेबनान को भी एक बार पहले चैंपियनशिप 2023 में हार का स्वाद चखा चुका है। अब देखना होगा कि भारत कुवैत को हराकर चैंपिनशिप जीतने में सफल होगा या असफल। शानदार फॉर्म में हैं भारतीय कप्तान- भारतीय कप्तान सुनील छेत्री पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने सैफ चैंपियनशिप में 3 मैचों में 5 गोल किए। वह चैंपियनशिप 2023 में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। भारत की टीम आज फाइनल में ऑरेंज जर्सी और कुवैत की टीम ब्लू जर्सी में मैच खेलने उतरेगी। दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन भी सामने आ गई है। आइए देखते हैं दोनों टीमों के खिलाड़ी भारत की प्लेइंग इलेवन: गुरप्रीत, पुजारी, झिंगन, अनवर, मिश्रा, जेकसन, थापा, सहल, छंगटे, छेत्री, आशिक। कुवैत की प्लेइंग इलेवन: मार्ज़ौक, अलब्लौशी, हाजीया, अल अनेजी, अल कल्लाफ, अल एनेजी, अल धेफेरी, अबुजबराह, अब्दुल्ला, अल खल्दी, अल फनेनी

