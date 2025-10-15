Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ईरान-नेपाल से मैत्री मैच खेलेगा भारत, शिलांग करेगा मुकाबले की मेजबानी

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:32 PM (IST)

    ईरान और नेपाल भी 24 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आमने-सामने होंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआइएफएफ) ने कहा कि ये मैत्री मुकाबले एएफसी महिला एशियाई कप ऑस्ट्रेलिया 2026 की भारत की तैयारियों का हिस्सा हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    ईरान-नेपाल से मैत्री मैच खेलेगा भारत।

    शिलांग, प्रेट्र: भारत की सीनियर महिला फुटबॉल टीम इस महीने शिलांग में नेपाल और ईरान के खिलाफ दो अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेगी। यह मैच फीफा की मैच विंडो (अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजन के लिए फीफा द्वारा निर्धारित समय) के दौरान होंगे। भारत की दुनिया की 63वें नंबर की टीम 21 अक्टूबर को 70वें नंबर की टीम ईरान से भिड़ेगी, जबकि 27 अक्टूबर को 89वें नंबर की टीम नेपाल के खिलाफ उतरेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ईरान और नेपाल भी 24 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आमने-सामने होंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआइएफएफ) ने कहा कि ये मैत्री मुकाबले एएफसी महिला एशियाई कप ऑस्ट्रेलिया 2026 की भारत की तैयारियों का हिस्सा हैं।

    जुलाई में थाईलैंड को हराकर महिला एशियाई कप के लिए ऐतिहासिक क्वालीफिकेशन हासिल करने के बाद भारतीय टीम पहली फीफा विंडो के लिए एकत्रित होगी। ईरान ने भी 12 टीम के महिला एशियाई कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जबकि नेपाल पेनाल्टी शूट आउट में उज्बेकिस्तान के खिलाफ हार के साथ चूक गया।