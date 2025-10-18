India FIFA Ranking: फीफा रैंकिंग में दो स्थान खिसका भारत, सिंगापुर के खिलाफ मिली शिकस्त से हुआ नुकसान
सिंगापुर के विरुद्ध ड्रॉ और हार के बाद टीम की 2027 एशियाई कप के लिए क्वालीफाई करने की उसकी उम्मीदें भी खत्म हो गईं। भारतीय टीम पिछली रैंकिंग में 134वें स्थान पर थी, लेकिन अब कुवैत से एक स्थान नीचे और बोत्सवाना से एक स्थान ऊपर है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। एशियाई कप के क्वालीफाइंग मैच में सिंगापुर के खिलाफ ड्रॉ और हार के बाद भारतीय मेंस फुटबॉल टीम शुक्रवार को फीफा रैंकिंग में दो स्थान के नुकसान के साथ 136वें स्थान पर खिसक गई, जो पिछले नौ साल में उसकी सबसे खराब रैंकिंग है।
भारतीय टीम इससे पहले नवंबर 2016 में 137वें स्थान पर थी। भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग फरवरी 1996 में 94 रही है। भारत ने एशियाई कप क्वालीफाइंग के तीसरे दौर के सिंगापुर को उसके घरेलू मैदान पर 1-1 से ड्रॉ पर रोका था, जबकि उसे अपनी मैदान पर 1-2 की हार का सामना करना पड़ा था।
