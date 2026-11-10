SAFF Championship: मालदीव के खिलाफ दांव पर सेमीफाइनल, भारत को ड्रॉ की है जरुरत

प्रेट्र, ढाका। गत चैंपियन भारत को दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ (सैफ) चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बुधवार को ग्रुप बी के अपने दूसरे और आखिरी मुकाबले में मालदीव के खिलाफ ड्रॉ चाहिए।

पाकिस्तान को शुरुआती मैच में 3-2 से हराने वाली टीम बड़े अंतर से जीत दर्ज कर मजबूत मनोबल के साथ अगले दौर में जाना चाहेगी। पांच नवंबर को पाकिस्तान के खिलाफ सुहैल भट ने पहले हाफ में दो गोल किए थे।

मालदीव से ड्रॉ की जरुरत मालदीव से ड्रॉ होने पर भारत ग्रुप में शीर्ष पर रहेगा। भारत टूर्नामेंट में दूसरी दर्जे की टीम के साथ खेल रहा है, जबकि मुख्य टीम इसी सप्ताह न्यूजीलैंड के खिलाफ दो अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैचों के लिए रवाना हुई है।