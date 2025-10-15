Language
    AFC Asian Cup 2027 Qualifiers: भारतीय फुटबॉल में फैली निराशा, सिंगापुर से करारी शिकस्‍त झेलकर एएफसी एशियाई कप से बाहर हुई 'ब्‍लू ब्रिगेड'

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:06 AM (IST)

    भारतीय फुटबॉल टीम 2027 एएफसी एशियाई कप के लिए क्वालीफाई करने में विफल रही, क्योंकि वह तीसरे दौर के क्वालीफिकेशन मैच में सिंगापुर से 1-2 से हार गई। सिंगापुर के सोंग उई-यंग ने दो गोल किए, जबकि भारत के लिए लालियांजुआला चांगटे ने एक गोल किया। इस हार के बाद एआईएफएफ के पूर्व महासचिव शाजी प्रभाकरण ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीम महाद्वीपीय चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई।  

    AFC Asian Cup 2027 Qualifiers: एएफसी एशियाई कप से बाहर हुआ भारत, सिंगापुर ने दिया गहरा जख्म

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। AFC Asian Cup 2027 Qualifiers: भारतीय फुटबॉ टीम मंगलवार को तीसरे दौर के क्वालीफिकेशन मैच में सिंगापुर से 1-2 से हारकर 2027 एएफसी एशियाई कप के लिए क्वालीफाई करने में विफल रही। सिंगापुर ने मिडफील्डर सोंगउईयंग के दो गोलों की मदद से जीत दर्ज की। लालियांजुआलाचांगटे के 14वें मिनट के गोल के बाद 44वें मिनट में सोंग ने मैच को बराबरी पर ला दिया। फिर 58वें मिनट में उन्होंने टीम को 2-1 से आगे कर दिया। भारत की हार के बाद एआइएफएफ के पूर्व महासचिवशाजीप्रभाकरण ने कहा कि हम 2019 के बाद पहली बार एएफसी एशिया कप में क्वालीफाई करने में विफल रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा जब हम महाद्वीपीयचैंपियनशिप के लिए तक क्वालीफाई करने में असफल रहेंगे।

