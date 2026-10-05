ब्राजील के खिलाफ हार से सबक लेकर उरुग्वे से भिड़ने को तैयार भारत, कोलकाता में होगा मुकाबला

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। ब्राजील के हाथों मिली 0-4 की हार से सबक लेकर भारत मंगलवार को उरुग्वे के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच खेलने उतरेगा। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच खालिद जमील ने अपने खिलाड़ियों को मैच के पहले मिनट से आखिर तक एकाग्र रहने और छोटी से छोटी गलती से भी बचने को कहा है।

जमील ने कहा कि पिछली हार के बारे में सोचते रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें उरुग्वे के विरुद्ध अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। उरुग्वे जैसी मजबूत टीम के विरुद्ध शुरू में गोल खाना भारी पड़ सकता है। वह आक्रमण के साथ रक्षा में भी मजबूत है, इसलिए हमें परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलनी होगी। हमारे सभी खिलाड़ी शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हैं।

उरुग्वे के खिलाफ सकारात्मक रहना होगा: रायन विलियम्स ब्राजील के विरुद्ध अच्छा प्रदर्शन करने वाले रायन विलियम्स ने कहा कि हम उरुग्वे के विरुद्ध भी सकारात्मक सोच के साथ उतरना चाहते हैं। नतीजे से ज्यादा हमारा लक्ष्य अच्छा प्रदर्शन करना है। हम ब्राजील जैसी टीम को कई बार परेशानी में डालने में सफल रहे। कुछ महीने पहले तक किसी ने भारत से इस तरह की आक्रामक फुटबॉल की उम्मीद नहीं की होगी।