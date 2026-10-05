एएफसी विमेंस एशियन कप 2027 क्वालिफायर के लिए इंडिया U-17 टीम में सोनम घोष का हुआ चयन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हिंदुस्तान जिंक की प्रमुख कम्युनिटी डेवलपमेंट पहल, जिंक फुटबॉल एकेडमी (जेडएफए) की गोलकीपर सोनम घोष ने अपने युवा करियर में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्हें एएफसी अंडर-17 विमेंस एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर के लिए भारत की 23-सदस्यीय U-17 टीम में चुना गया है।

हेड कोच जोआकिम अलेक्जेंडरसन द्वारा घोषित टीम में इस 15 वर्षीय गोलकीपर को शामिल किया गया है। 'यंग टाइग्रेस' पहली बार लगातार एएफसी U-17 विमेंस एशियन कप के लिए क्वालीफाई करने की कोशिश कर रही हैं। ग्रुप ई में शामिल भारत भारत को ग्रुप ई में रखा गया है और टीम 5 अक्टूबर को इराक के खिलाफ अपना क्वालिफिकेशन अभियान शुरू करेगी। इसके बाद 8 अक्टूबर को सीरिया और 11 अक्टूबर को मेजबान मलेशिया के खिलाफ मैच खेले जाएंगे। ये तीनों मैच मलेशिया के सेलायांग में MP सेलायांग स्टेडियम में खेले जाएंगे और 'यंग टाइग्रेस' 2 अक्टूबर को कुआलालंपुर पहुंचेंगी। केवल ग्रुप विजेता ही फाइनल टूर्नामेंट में आगे बढ़ेंगे।

सोनम का चयन एक शानदार सीजन के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने जेडएफए के खास गर्ल्स प्रोग्राम से निकलकर देश की होनहार युवा गोलकीपरों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। इस साल की शुरुआत में, उन्होंने राजस्थान सीनियर विमेंस लीग में जिंक फुटबॉल एकेडमी के सफल अभियान में अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही, वह उस टीम का भी हिस्सा थीं जो पहली एआईएफएफ अंडर-17 विमेंस यूथ लीग के सेमीफाइनल तक पहुंची थी।

यह युवा गोलकीपर अब कई इंडिया अंडर-17 कैंप में शामिल हो चुकी है और उस टीम का भी हिस्सा थी जो पिछले महीने उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलने ताशकंद गई थी। इसके बाद 'यंग टाइग्रेस' ने फिलीपींस की नेशनल टीम के खिलाफ दो 'क्लोज्ड-डोर' फ्रेंडली मैच खेले।

सोनम के लिए अहम कदम सोनम के लिए, यह नया सेलेक्शन उस सफर में एक और अहम कदम है जो 2025 में शुरू हुए जिंक फुटबॉल एकेडमी के ऐतिहासिक पहले गर्ल्स बैच के साथ शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल के आरामबाग की रहने वाली सोनम, जेडएफए के रेजिडेंशियल गर्ल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनीं और पिछले एक साल में उन्होंने तेजी से तरक्की की है - एकेडमी फुटबॉल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर देश का प्रतिनिधित्व करने तक का सफर तय किया है।

उनका सफर जिंक फुटबॉल एकेडमी के गर्ल्स प्रोग्राम की सफलता को भी दर्शाता है जहां युवा खिलाड़ियों को फॉर्मल एजुकेशन, रहने की सुविधा और सर्वांगीण विकास के साथ-साथ व्यवस्थित फुटबॉल ट्रेनिंग भी मिलती है। अपने सफर के बारे में बात करते हुए सोनम ने कहा, "भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरा हमेशा से सपना रहा है, और मैं हिंदुस्तान जिंक की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे जेडएफए एकेडमी में अपना सफर शुरू करने का मौका दिया। एकेडमी ने मुझे एक फुटबॉलर के तौर पर आगे बढ़ने के लिए सही माहौल, गाइडेंस और भरोसा दिया। आज भारत की जर्सी पहनना गर्व का पल है, और मुझे उम्मीद है कि मेरा सफर और भी कई युवा लड़कियों को बड़े सपने देखने और यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगा कि कड़ी मेहनत और सही सपोर्ट से कुछ भी मुमकिन है।"

अब जब सोनम एएफसी अंडर-17 विमेंस एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं, तो उनका सफर में जेडएफए के गर्ल्स फुटबॉल प्रोग्राम की तेजी से बढ़ती कामयाबी में एक और मील का पत्थर साबित हो रहा है। यह युवा लड़कियों के लिए सबसे ऊंचे लेवल पर फुटबॉल खेलने के मौके बनाने के हिंदुस्तान जिंक के कमिटमेंट को और मज़बूत करता है।

2018 में अपनी स्थापना के बाद, एआईएफएफ 3-स्टार रेटिंग प्राप्त ग्राहम फुटबॉल अकादमी ने भारत के आयु-समूह के लिए लगातार खिलाड़ियों को तैयार किया, जिससे देशों की प्रतिभाएं मजबूत हुईं। हाल ही में, अकादमी ने ग्रामीण परिवेश की 20 खिलाड़ियों के साथ पहली बार खिलाड़ियों के साथ लड़कियों के लिए भारत की पहली आवासीय फुटबॉल अकादमी की भी शुरुआत की है। अकादमी में प्रशिक्षित मोहम्मद कैफ, राजस्थान से 40 वर्षों से अधिक समय में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले खिलाड़ी बने। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और जिंक फुटबॉल एकेडमी के विकास कार्यक्रम की मजबूती को दर्शाती है।

वेदांता समूह की कंपनी और विश्व की सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादक कंपनी, हिंदुस्तान जिंक, विभिन्न सामाजिक हस्तक्षेपों और सामुदायिक विकास पहलों के माध्यम से समग्र सामुदायिक विकास के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है। यह शिक्षा को बढ़ावा देने, कौशल विकास करने, स्थायी आजीविका को सक्षम बनाने, महिलाओं को सशक्त बनाने, स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। 4,100 से अधिक गांवों में हिंदुस्तान जिंक 26 लाख से अधिक लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से बदल रहा है और समावेशी विकास और दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।