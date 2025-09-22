क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी भारत ने पाकिस्तान को धोया, मोहम्मद अब्दुल्ला के जश्न ने खड़ा किया बखेड़ा

क्रिकेट में एशिया कप टी-20 में पाकिस्तान को हराने के बाद भारत की अंडर-17 फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप में पाकिस्तान को 3-2 से हराया। मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद अब्दुल्ला के विवादित जश्न ने सुर्खियां बटोरीं जिससे माहौल गरमा गया। भारत क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में पाकिस्तान से श्रेष्ठ साबित हुआ।

पीटीआई, कोलंबो : एशिया कप टी-20 में दो बार पाकिस्तान को पीटने के बाद अब फुटबॉल पिच पर भी भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रोमांचक जीत दर्ज की। सोमवार को कोलंबो में खेले गए सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप के ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तानी टीम को 3-2 से पराजित किया।

हालांकि मैच से ज्यादा सुर्खियां पाक खिलाड़ी मोहम्मद अब्दुल्ला के विवादित जश्न ने बटोंरी। दरअसल, 43वें मिनट में पेनाल्टी पर गोल करने के बाद अब्दुल्ला ने कोने में बैठकर साथियों के साथ 'चाय पीने' की नकल की। भारी पड़ गई हरकत इसे भारतीय टीम पर मजाक के रूप में देखा गया, लेकिन यह हरकत पाकिस्तान पर ही भारी पड़ा, क्योंकि इसके बाद भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए बढ़त बनाई और जीत अपने नाम की। यह विवाद इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि ठीक एक दिन पहले दुबई में खेले गए एशिया कप क्रिकेट के सुपर-4 मैच में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने भारतीय दर्शकों को उकसाने वाले इशारे किए थे।