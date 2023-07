भारत ने पेनल्टी शूटआउट में लेबनान को 4-2 से हराया, SAFF चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा; कुवैत से होगा मुकाबला

भारत 13वीं बार और लगातार नौवीं बार क्षेत्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में खेलेगा। वे पहले 13 संस्करणों में आठ बार जीत चुके हैं। भारत एकमात्र बार 2003 में शीर्ष दो में जगह नहीं बना पाया था। भारत के लिए पेनल्टी शूटआउट में कप्तान सुनील छेत्री अनवर अली महेश सिंह और उदांता सिंह ने गोल दागा। लेबनान के लिए केवल वालिद शौर और मोहम्मद सादेक ही गोल कर सके।

SAFF चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत, कुवैत को सेमीफाइल में हराया।

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। भारत ने शनिवार को बैंगलोर में SAFF चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में लेबनान को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। निर्धारित समय और अतिरिक्त समय में भी कोई भी टीम गोल नहीं होने के चलते मैच पेनल्टी शूटआउट में खत्म हुआ। 4 जुलाई को होने वाले फाइनल मुकाबले में घरेलू टीम का सामना कुवैत से होगा, जिसने दिन के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 1-0 से हराया था। भारत 13वीं बार और लगातार नौवीं बार क्षेत्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में खेलेगा। वे पहले 13 संस्करणों में आठ बार जीत चुके हैं। भारत एकमात्र बार 2003 में शीर्ष दो में जगह नहीं बना पाया था। भारत के लिए पेनल्टी शूटआउट में कप्तान सुनील छेत्री, अनवर अली, महेश सिंह और उदांता सिंह ने गोल दागा। लेबनान के लिए केवल वालिद शौर और मोहम्मद सादेक ही गोल कर सके। पहले हाफ तक लेबनान रहा हावी भारत के गोलकीपर गुरप्रीत संधू ने हसन माटौक की किक बचाई, जबकि खलील बदर की किक क्रॉसबार के ऊपर से निकल गई। हाल ही में ओडिशा में इंटरकांटिनेंटल कप में 2-0 से हराने के बाद यह लेबनान पर भारत की लगातार दूसरी जीत थी। देर से शुरू हुए मैच के पहले हाफ में लेबनान, भारत पर हावी रहा। पहले 10 मिनट तक भारत गेंद पाने के लिए लड़ता रहा। आखिरी मिनट तक नहीं हुआ एक भी गोल भारत को जल्द ही सफलता मिली और 16वें मिनट में सुनील छेत्री ने गोल करने का मौका बनाया, लेकिन सहल के शॉट को अली धैनी ने गोल लाइन पर रोक दिया। पहले हाफ में लेबनान ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। लेबनान को 42वें मिनट में बढ़त लेने का मौका मिला। हालांकि, कप्तान हसन माटूक भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत संधू को चकमा नहीं दे पाए।

Edited By: Umesh Kumar