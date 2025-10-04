Language
    शहडोल की फुटबॉल खिलाड़ी सुहानी कोल ने भरी जर्मनी के लिए उड़ान, साथी खिलाड़ियों और कोच भी इस सफर में साथ

    By Jagran News Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:38 AM (IST)

    शहडोल की फुटबॉल खिलाड़ी सुहानी कोल जर्मनी रवाना।

     जेएनएन, शहडोल। विचारपुर गांव में पिछले तीन साल से फुटबॉल खेल रहीं सुहानी कोल का सपना पूरा होने जा रहा है। वह देश के नामी गिरामी फुटबॉल खिलाड़ियों में जल्द ही शुमार होंगीं। शुक्रवार की रात 1.40 बजे दिल्ली से वह जर्मनी के लिए अपने साथी खिलाड़ियों व कोच के साथ भारत से जर्मनी के लिए रवाना होंगीं। 'जागरण न्यूज नेटवर्क' से बात करते हुए सुहानी कोल ने कहा है कि वह अपनी जर्मनी यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं।

    इन्होंने कहा कि जब मैं छह साल की थी तब अपने पिता को खो दिया था। मां ज्योति कोल के साथ नानी के घर विचारपुर आ गई थी। शहडोल के रेलवे स्कूल में पढाई के दौरान ही फुटबॉल का अभ्यास शुरू किया और पिछले तीन साल से विचारपुर में फुटबॉल खेल रही हूं।

    सुहानी ने कहा कि कोच लक्ष्मी सहीस जिन्होंने मुझे फुटबॉल खेल की बारीकियां सिखाईं आज उनके ही साथ जर्मनी जाने का अवसर मिला है। यहां पर 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक फुटबॉल खेल की बारीकियां सीखने का मौका मिला है जो मेरे लिए गौरव का क्षण है।

    सीएम ने की मुलाकात बढ़ाया हौसला

    • उल्लेखनीय है कि बीते दिनों शहडोल जिले के ग्राम विचारपुर की 'मिनी ब्राजील' फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया था।
    • मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा था कि यह क्षण न केवल मध्यप्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है
    • मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से संवाद करते हुए उनके प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना की थी।
    • उन्होंने कहा था कि विचारपुर की फुटबॉल टीम शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी प्रदेश की असाधारण खेल प्रतिभा का परिचायक हैं।
    • उन्होंने खिलाड़ियों का आह्वान करते हुए कहा था कि वे अपने कौशल और समर्पण से देश और प्रदेश का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन करें।
    • यह खिलाड़ी जा रहे सुहानी के साथ
    • विश्वस्तरीय प्रशिक्षण के इस विशेष अवसर के लिए विचारपुर से कुल पांच खिलाड़ी और एक महिला प्रशिक्षक का चयन किया गया है। इनमें लक्ष्मी सहीस प्रशिक्षकाएं 31 वर्ष, सुहानी कोल खिलाड़ी 16 वर्ष ,सानिया कुशवाहा खिलाड़ी 14 वर्ष, प्रीतम कुमार खिलाड़ी 14 वर्ष, वीरेंद्र बैगा खिलाड़ी16 वर्ष एवं मनीष घसिया खिलाड़ीए 16 वर्ष के नाम शामिल हैं।

    पीएम के मन की बात से मिली पहचान

    उल्लेखनीय है कि विचारपुर की फुटबॉल टीम को यह पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 जुलाई 2023 को मन की बात कार्यक्रम में मिली थी। प्रधानमंत्री ने विचारपुर को 'मिनी ब्राजील' के रूप में उल्लेखित किया था। इसके बाद जर्मनी के एक प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब ने विचारपुर के पांच खिलाड़ियों और एक प्रशिक्षक को 4 से 12 अक्टूबर 2025 तक प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया गया है।