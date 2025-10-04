शहडोल की फुटबॉल खिलाड़ी सुहानी कोल ने भरी जर्मनी के लिए उड़ान, साथी खिलाड़ियों और कोच भी इस सफर में साथ

विश्वस्तरीय प्रशिक्षण के इस विशेष अवसर के लिए विचारपुर से कुल पांच खिलाड़ी और एक महिला प्रशिक्षक का चयन किया गया है। इनमें लक्ष्मी सहीस कोच 31 वर्ष सुहानी कोल खिलाड़ी 16 वर्ष सानिया कुशवाहा खिलाड़ी 14 वर्ष प्रीतम कुमार खिलाड़ी 14 वर्ष वीरेंद्र बैगा खिलाड़ी16 वर्ष एवं मनीष घसिया खिलाड़ी 16 वर्ष के नाम शामिल हैं।

जेएनएन, शहडोल। विचारपुर गांव में पिछले तीन साल से फुटबॉल खेल रहीं सुहानी कोल का सपना पूरा होने जा रहा है। वह देश के नामी गिरामी फुटबॉल खिलाड़ियों में जल्द ही शुमार होंगीं। शुक्रवार की रात 1.40 बजे दिल्ली से वह जर्मनी के लिए अपने साथी खिलाड़ियों व कोच के साथ भारत से जर्मनी के लिए रवाना होंगीं। 'जागरण न्यूज नेटवर्क' से बात करते हुए सुहानी कोल ने कहा है कि वह अपनी जर्मनी यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं।

इन्होंने कहा कि जब मैं छह साल की थी तब अपने पिता को खो दिया था। मां ज्योति कोल के साथ नानी के घर विचारपुर आ गई थी। शहडोल के रेलवे स्कूल में पढाई के दौरान ही फुटबॉल का अभ्यास शुरू किया और पिछले तीन साल से विचारपुर में फुटबॉल खेल रही हूं।

सुहानी ने कहा कि कोच लक्ष्मी सहीस जिन्होंने मुझे फुटबॉल खेल की बारीकियां सिखाईं आज उनके ही साथ जर्मनी जाने का अवसर मिला है। यहां पर 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक फुटबॉल खेल की बारीकियां सीखने का मौका मिला है जो मेरे लिए गौरव का क्षण है।