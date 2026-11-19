जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। एर्लिंग हालैंड ने अंतिम पलों में पेनाल्टी पर गोल कर डेनमार्क के विरुद्ध नार्वे को 3-2 से जीत दिला दी। क्वार्टरफाइनल में जाने के लिए डेनमार्क को ये मैच ड्रॉ कराना था और उन्होंने 14 मिनट में 2-0 की बढ़त भी ले ली लेकिन हालैंड ने 37वें मिनट में गोल कर टीम की वापसी शुरू की और 83वें मिनट में मार्टिन ओडेगार्ड ने बराबरी का गोल दाग दिया।

अतिरिक्त समय में डेनमार्क के डिफेंडर जोआकिम एंडरसन द्वारा पेनाल्टी बाक्स के अंदर गेंद पर हाथ लगाने के लिए नार्वे को पेनाल्टी मिली और हालैंड ने 90+6 मिनट में विजयी गोल दाग दिया। इस जीत के साथ ही नार्वे ने डेनमार्क को पछाड़कर अगले चरण में जगह बना ली।

जीत के साथ शीर्ष पर पुर्तगाल कार्डिफ में हुए एक अन्य मैच में पुर्तगाल ने नए नंबर सात कार्लोस फोर्ब्स द्वारा 70वें मिनट में किए गोल की बदौलत वेल्स को 3-2 से हराकर ग्रुप डी में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर लिया।