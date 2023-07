CONCACAF Gold Cup: मैक्सिको ने पनामा को हराकर जीता कोनकाकाफ गोल्ड कप, रिकॉर्ड 9वीं बार ये ट्रॉफी की अपने नाम

सेंटियागो गिमनेज के 88वें मिनट में दागे गोल के दम पर मेक्सिको ने रविवार को यहां पनामा को 1-0 से हराकर रिकार्ड नौवीं बार कोनकाकाफ गोल्ड कप फुटबाल टूर्नामेंट जीता। ओबेल्न पिनेडा ने शानदार पास देकर सर्कल के अंदर गेंद गिमनेज पर पहुंचाई जिन्होंने फर्राटा लगाते हुए हेरोल्ड क¨मग्स और फिडेल एस्कोबार को पीछे छोड़ा और गोलीकपर ओरलैंडो मोस्क्वेरा को छकाकर टूर्नामेंट का अपना दूसरा और कुल चौथा

CONCACAF Gold Cup: मेक्सिको ने पनामा को हराकर जीता कोनकाकाफ गोल्ड कप

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सेंटियागो गिमनेज के 88वें मिनट में दागे गोल के दम पर मेक्सिको ने रविवार को यहां पनामा को 1-0 से हराकर रिकार्ड नौवीं बार कोनकाकाफ गोल्ड कप फुटबाल टूर्नामेंट जीता। ओबेल्न पिनेडा ने शानदार पास देकर सर्कल के अंदर गेंद गिमनेज पर पहुंचाई जिन्होंने फर्राटा लगाते हुए हेरोल्ड क¨मग्स और फिडेल एस्कोबार को पीछे छोड़ा और गोलीकपर ओरलैंडो मोस्क्वेरा को छकाकर टूर्नामेंट का अपना दूसरा और कुल चौथा गोल दागा।अर्जेंटीना में जन्मे गिमनेज इससे तीन मिनट पहले ही स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में मैदान में उतरे थे। टूर्नामेंट में मेक्सिको के विरुद्ध सिर्फ दो गोल हुए। टीम ने जितनी बार यह टूर्नामेंट जीता है उतनी बार बाकी देशों ने मिलकर भी इस टूर्नामेंट को नहीं जीता है। अब तक अमेरिका सात बार और कनाडा एक बार गोल्ड कप खिताब जीत चुका है

Edited By: Priyanka Joshi